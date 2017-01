Partite streaming diretta Serie A su link, siti streaming, Rojadirecta alternativi o inclusi Sky e Mediaset Premium

Non è affatto difficile riuscire a vedere in streming le gare della Serie A italiana poiché le opportunità offerte anche in questa stagione sono tante, anche gratis e nel caso in cui ci si rivolga a Sky e Mediaset Premium, anche senza la necessità di abbonarsi. In qualche modo si tratta di una risposta legale alle tante soluzioni alternativa ma illegali, come Rojadirecta, che mandano in scena il live streaming gratis senza autorizzazione. Tra l'altro i portali di questo tipo, oltre a non garantire una adeguata esperienza di visione, a proporre la cronaca in lingua straniera e nascondere forme di pubblicità aggressiva, sono costantemente alle prese con grane giudiziarie. In ogni caso, come vedremo a breve, oltre alla soluzione classica di Sky e Mediaset Premium, il web propone adesso anche la diretta live.

Streaming diretta Serie A: la certezza di Sky e Premium

Tra le possibilità per vedere la gara in diretta live i match della Serie A c'è alora il servizio Premium Play di Mediaset, fruibile da PC, tablet e smartphone, sia esso un iPhone o un terminale equipaggiato con sistema operativo Android. Tuttavia si tratta di una esclusiva dei soli abbonati a uno dei pacchetti proposti dall'emittente lombarda. Sull'altra riva del fiume ecco Sky e la sua Sky Go, app gratuitamente scaricabile ma con utilizzo legato alla sottoscrizione di un contratto con il canale satellitare. Accanto a Sky Go c'è però la piattaforma web Now TV per il live streaming dei match del campionato italiano di calcio, anche senza abbonamento. Il costo di una sola partita è di 9,99 euro, ma sono sottoscrivibili anche ticket mensili e stagionali.

Vedere le partite in streaming sui siti dei bookmaker

Tra le novità che sta prendendo piede in questa stagione di calcio per vedere in streaming le partite della Serie A c'è quella dei siti dei bookmaker. Certo, non non sono proposte tutte le gare e spesso e volentieri vengono richieste, la registrazione e l'apertura di un conto, oltre alla necessità di essere giocatori attivi. Ma per chi è alle prese con questo mondo si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto.

Diretta live sui siti delle TV satellitari

Infine, per vedere in diretta live gli incontri di calcio della Serie A è possibile fare un tentativo sui siti dei canali satellitari che nei loro Paesi hanno regolarmente acquistato i diritti per la diretta TV. Tra Paesi e canali vale la pena tentare con

Messico con Televisa Indonesia con RCTI Lituania con TV6 Irlanda con RTÉ e TV3 Macedonia con MRT Kosovo con RTK Moldavia con Canal 3 Lussemburgo con RTL Malta con PBS Lettonia con TV6

La visione non è comune certa sia perché non tutti i canali affiancano la diretta live a quella televisiva e sia perché le sentenze dei tribunali che si sono interessati alla vicenda non hanno avuto un orientamento unanime. Per qualcuno il percorso è regolare e legale, per altri ci sono invece molti dubbi sulla perfetta liceità di questo modo per la diretta streaming fuori dai Paesi di provenienza.