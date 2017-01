Partite streaming per vedere dpve trovare i siti migliori per streaming partite calcio

AGGIORNAMENTO: Tra le possibilità di vedere in streaming le partite c'è anche quella fornita dai siti dei bookmaker, anche se non tutte le gare sono trasmesse e la fruizione è quasi sempre legata alla registrazione, all'apertura di un conto e al mantenimento di un profilo attivo ovvero alla necessità di giocare e puntare. Indichiamo infine l'app Tim, sfruttabile solo dai clienti di questo operatore telefonico.

C'è più di un sito al quale rivolgersi per vedere in streming la Serie A. Le partite possono infatti essere viste su PC, smartphone e tablet anche via web. Sono dunque lontani i tempi in cui le gare del campionato italiano potevano essere viste solo in diretta televisiva. E allo stesso tempo sono ormai superati i periodi in cui a proporre il live streaming potevano essere al massimo uno o due siti web. Il tutto facendo naturalmente riferimento alle sole piattaforme legali poiché, lo ribadiamo anche in questa circostanza, siamo contrari alla pirateria digitali e invitiamo a fare riferimento ai soli modi leciti. E tra questi, come approfondiremo a breve, ci sono quelli proposti da Sky e Premium, così come le novità dei siti dei canali satellitari e i portali dei bookmaker, trend ancora più recente.

Partite streaming sui siti dei canali satellitari

Di opportunità in opportunità, ecco che lo streaming passa anche dai siti di quei canali stranieri che hanno acquistato i diritti per la trasmissione della diretta televisiva da replicare in real time sul web. Tra i tanti Paesi con cui è possibile fare un tentativo ci sono

l'Ecuador con RTS l'Estonia con TV6 El Salvador con TCS la Finlandia con Yle la Francia con D8 la Georgia con GPB la Germania con ZDF la Grecia con ERT il Guatemala con TV Azteca l'Honduras con TVC l'Ungheria con Magyar Televízió l'Indonesia con RCTI l'Irlanda con RTÉ e TV3 il Kosovo con RTK la Lettonia con TV6 la Lituania con TV6 il Lussemburgo con RTL la Macedonia con MRT Malta con PBS il Messico con Televisa la Moldavia con Canal 3 i Paesi Bassi con SBS il Nicaragua con Canal 4

Streaming delle partite con i siti dei bookmaker e l'app Tim

Nell'elenco delle possibilità finiscono anche i siti dei bookmaker, anche se non tutte le gare sono trasmesse e la fruizione è quasi sempre legata alla registrazione, all'apertura di un conto e al mantenimento di un profilo attivo ovvero alla necessità di giocare e puntare. Indichiamo infine l'app Tim, sfruttabile solo dai clienti di questo operatore telefonico. Il costo del servizio è di 9,99 euro per l'attivazione annuale e di 1,99 euro per ogni incontro acquistato.

Serie A streaming: l'ufficialità di Premium e Sky

Va da sé che lo streaming delle partite è sempre possibile fare riferimento a Premium e Sky. Tuttavia alcune soluzioni sono solo per abbonati mentre altre sono legate ad alcune condizioni tecniche. Scendendo nel dettaglio, Mediaset propone il servizio Premium Play per la diretta streaming della Serie A, ma solo per i suoi clienti. Per la diretta live occorre scaricare l'app, installarla e avviarla. Sui PC deve essere installata la tecnologia Silverlight di Microsoft e servono Internet Explorer 11 (o versioni successive), Mozilla Firefox 3.8 (o versioni successive), Apple Safari 6 (o versioni successive), Google Chrome. Anche Sky ha sviluppato una soluzione solo per abbonati, Sky Go, ma c'è anche la piattaforma web Now TV, per la cui fruizione non è richiesto l'abbonamento al canale satellitare e sono sottoscrivibili anche mini abbonamenti di durata variabile.