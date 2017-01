Partite streaming Juventus, Napoli, Roma, Inter, Milan, Lazio: 10 siti streaming, 5 TV satellitari, 2 siti bookmaker

Per vedere in streaming i match dei vari Juventus, Napoli, Roma, Inter, Milan, Lazio occorre percorrere una delle strade suggerite dal web. Ce ne sono diverse e sulla base delle proprie personali preferenze ed esigenze occorre scegliere quella più adatta. Accanto a quelle ufficiali in Italia, come Premium e Sky, per abbonati e con tutta libertà, ci sono anche vie parallele per la diretta live. In ogni caso è interessante evidenziare come nel tempo aumentano le occasioni che, ribadiamo, sono tutte nell'alveo della legalità. Invitiamo infatti a mettere le parti le soluzioni illecite per lo streaming sia perché si tratta appunto di modi illegali e sia perché la visione delle immagini non è all'altezza della situazione, sopratutto nel caso di big match ovvero di gare di altro profilo.

Siti streaming per le partite: Premium e Sky

C'è naturalmente la via dello streaming con Premium e Sky per vedere in diretta i match della Serie A. Sky mette a disposizione due soluzioni. La prima è Now TV per cui non è necessario stipulare alcun abbonamento con il canale e la piattaforma è sfruttabile anche per un periodo di tempo limitato. Il costo di una singola partita è di 9,99 euro, ma è possibile acquistare un ticket mensile Calcio che permette la visione anche dei match della Serie A e della Serie B per 30 giorni a 19,99 euro al mese. Può essere fruito via app o via web. A differenza di Now TV, l'app Sky Go è riservata solo agli abbonati che possono gratuitamente scaricarla e installarla. Il software consente tra l'altro di fruire di tutta la programmazione Sky e non solo degli appuntamenti con la Serie A. Mediaset è invece presente con Premium Play, il servizio on demand è disponibile anche in HD.

Partite streaming diretta Serie A: 5 e più TV satellitari

È vero, ci sono ancora molti punti da chiarire, ma lo streaming degli incontri del campionato italiano passa anche di siti dei canali satellitari che hanno acquisito i diritti per la diretta televisivi. Si tratta di una carta in più da giocare per vedere le partite. Tanto per avere un'idea, in Spagna si può tentare con Atresmedia e TV3, in Svezia con MTGm in Suriname con STVS, in Serbia con RTS, in Russia con Match TV, in Svizzera con SRG SSR, in Slovacchia con RTVS, negli Stati Uniti d'America con Fox, in Turchia con TRT, in Slovenia con Pro Plus. Non tutti trasmettono il live streaming anche in Italia per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza così come non è chiaro l'orientamento definitivo dei tribunali.

Serie A streaming: 2 siti bookmaker

Una strada alternativa da prendere in considerazione per la visione degli incontri in diretta streaming è quella dei siti dei bookmaker. Non è così scontato riuscire a vedere le gare in diretta live poiché nella maggior parte dei casi occorre registrarsi, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi. Alcuni siti non trasmettono il live streaming dei match dei propri campionati ma solo di quelli esteri limitando così il range delle possibilità. A ogni modo è possibile tentare anche con i siti Snai e Betclic, tra i più frequentati in Italia.