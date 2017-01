Partite streaming Juventus, Fiorentina, Milan Napoli, Roma, Lazio da vedere su link, siti web, Rojadirecta

AGGIORNAMENTO: Se Rojadirecta e soluzioni simili continuano a proliferare nella proposizione del live streaming gratis anche se illegale, gli utenti italiani possono contare su un maggiore ventaglio di opportunità rispetto allo scorso anno. Soluzioni migliori anche dal punto di vista della qualità audio e video oltre che da quello legale.

Sono tante le chance per vedere in streaming le partite della Serie A. Soprattutto quando di mezzo ci sono Inter, Juventus, Napoli, Roma, Lazio ovvero alcune tra le principali squadre italiane. Se Rojadirecta e soluzioni simili continuano a proliferare nella proposizione del live streaming gratis anche se illegale, gli utenti italiani possono contare su un maggiore ventaglio di opportunità rispetto allo scorso anno. Basti pensare che tra Mediaset Premium e Sky ci sono anche strumento per la diretta live senza abbonarsi. Allo stesso modo, altre occasioni per lo streaming sono proposte dai siti dei canali satellitari così come, tendenza più recente, dai siti dei bookmaker. In tutti i casi, l'invito che formuliamo è sempre lo stesso ovvero quello di affidarsi alle sole soluzioni legali, anche per non incorrere nella possibile richiesta di applicazioni di sanzioni.

Streaming con Premium e Sky

Sky suggerisce due strade per vedere lo streaming dei match di Inter, Juventus, Napoli, Roma, Lazio. La prima è la piattaforma web Now TV che non richiede alcun contratto ma è a pagamento. Il costo di ogni partita è di 9,99 euro, ma con la possibilità di stipulare ticket mensili al costo di 19,99 euro, o mini abbonamenti per l'intera stagione a 99,99 euro. La visione di tutte le gare di una sola squadra, attraverso il ticket Squadra del cuore, richiede un impegno di spesa di 99,99 euro. La seconda è l'app Sky Go, solo per abbonati. Anche se gratuitamente scaricabile e consente l'accesso anche al resto della programmazione, la fruizione è legata alla sottoscrizione di un contratto con il canale satellitare. L'offerta di Mediaset passa dal servizio per la visione on demand è Premium Play, disponibile su tutte le piattaforme collegabili al web ovvero PC e Mac, smartphone e tablet, passando per smart TV e decoder, Xbox, Chromecast e smart cam.

Serie A streaming su siti dei canali satellitari

Un'altra opzione è quella dei canali satellitari esteri che, avendo acquistato i diritti TV, possono trasmettere le immagini delle gare anche in diretta streaming. Tuttavia non sempre questa opportunità è contemplata e oltretutto alcuni Paesi hanno introdotto blocchi geografici per cui la ricezione via web delle immagini delle gare del campionato italiano non è assicurato. In ogni caso, tra le tante possibilità ci sono quelle dell'Indonesia con RCTI, dell'Irlanda con RTÉ e TV3, del Kosovo con RTK, della Lettonia con TV6, della Lituania con TV6, del Lussemburgo con RTL, della Macedonia con MRT, di Malta con PBS, del Messico con Televisa, della Moldavia con Canal 3, dei Paesi Bassi con SBS.

Partite streaming Inter, Juventus, Napoli, Roma, Lazio con i siti dei bookmaker

Si tratta di una alternativa per lo streaming he passa alcune condizioni ben precise. Al pari di quanto avviene con i portali dei canali satellitari, anche con i siti dei bookmaker non è certo riuscire a vedere le gare in live streaming. Nella maggior parte dei casi viene richiesto un conto aperto, oltre a n certo attivismo con le puntate. Alcuni siti non trasmettono la diretta live dei match dei propri campionati ma solo di quelli esteri per impedire che se ne faccia un uso distorto.