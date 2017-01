Napoli-Pescara streaming. Siti web. Dove e come vedere

Napoli e Pescara sono pronti a darsi battaglia nel prossimo match di domenica e valevole per la prima giornata del girone di andata. Fischio di inizio alle ore 15: i tifosi di entrambe le squadre sono già alla ricerca dei migliori siti web per vedere in diretta tv, e in maniera del tutto gratuita Napoli-Pescara. Dove e come fare sarà possibile leggerlo a seguire.

Napoli-Pescara dubbi in difesa per i partenopei

Il tecnico Sarri dovrà fare i conti con alcuni dubbi in difesa per i partenopei. Il terzino sinistro titolare Ghoulam è stato convocato in Coppa d’Africa e gli azzurri in quel ruolo, adesso come adesso, possono contare soltanto su Strinic, calciatore mai utilizzato con continuità da Sarri che gli ha sempre preferito, anche quando non era al meglio, il suo omologo algerino. Adesso, però, nel vero momento del bisogno Strinic, che pur aveva ben impressionato nelle ultime uscite, andando anche a confezionare l’assist del definitivo 2-1 per Tonelli nella sofferta vittoria contro la Sampdoria, potrebbe non essere arruolabile, a seguito di un piccolo infortunio rimediato nell’ultima partita di Coppa Italia contro lo Spezia.

Se il calciatore croato non dovesse riuscire ad essere disponibile per la gara contro il Pescara, il tecnico Sarri sarà costretto a spostare il terzino destro Hysaj a sinistra e affidarsi a Christian Maggio per l’out opposto: soluzione anche possibile ma che esporrebbe il Napoli a rischi enormi, dal momento che in panchina non ci sarebbe nemmeno un calciatore da poter utilizzare. Ed ecco che il tecnico Sarri potrebbe sorprendere tutti dando una seconda chance a Maksimovic, acquistato come erede di Albiol, ma che in realtà non ha mai ben impressionato il tecnico: ebbene, l’ex difensore del Torino è stato impiegato anche nel ruolo di terzino e, con sommo stupore di tutti, potrebbe rivelarsi la soluzione definitiva al problema terzino sinistro che tanto sta preoccupando il popolo napoletano.

Come e dove vedere Napoli-Pescara in streaming

Una gara che si preannuncia già al cardiopalma, con il Pescara assetato di punti salvezza e il Napoli che vuole lavare l’onta subita dopo il pareggio della gara d'andata. I tifosi sono alla ricerca di come e dove vedere Napoli-Pescara in streaming. Il tecnico Sarri potrà finalmente ritrovare Albiol, che ha scontato la squalifica, e dovrà essere abile a gestire Pavoletti: da un lato, l’allenatore azzurro, dovrà stare attento a non bruciare il calciatore pretendendo troppo da lui sin dal primo momento; dall’altro però, dovrà essere bravo a capire il reale contributo che l’ex bomber del Genoa può dare al Napoli, anche considerando che da questa notizia dipenderà il futuro di Gabbiadini, sempre più vicino a dire addio al Napoli, anche se nelle ultime partite ha segnato tanti gol da rimettere nuovamente tutto in dubbio.

Cedere Manolo, adesso che sembra aver ritrovato finalmente il feeling con il gol, e con Milik che avrà bisogno di non accelerare troppo i tempi, potrebbe essere davvero una mossa ingiustificatamente azzardata, anche se, come spesso capita in questi casi, sarà la volontà del calciatore a spostare l’ago della bilancia.

I migliori siti web per vedere Napoli-Pescara in streaming

Eccoci giunti al momento di suggerirvi i migliori siti web per vedere Napoli-Pescara in streaming in maniera del tutto legale e gratuita la gara tra Napoli-Pescara, dal momento che sono molteplici le piattaforme che hanno comprato i diritti delle partite della serie A: Rtl, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Orf, Sky Deutschland, La2, Sky Austria a cui si aggiungono Sky Go e Mediaset Premium che, tra l'altro, assicurano ai tifosi anche la telecronaca in lingua italiana.