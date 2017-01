Fiorentina-Juventus streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Tutto è pronto per il posticipo di domenica sera della prima partita del girone di andata del campionato italiano. Fiorentina-Juventus è quello che può essere considerato il big match della ventesima giornata e sono già tantissimi i tifosi delle due squadre che, in giro per il web, sono alla ricerca di come e dove vedere la partita in diretta streaming in maniera del tutto gratuita e conoscere quali sono i siti web migliori.

Juventus siti web problemi di formazione

La Juventus di Massimiliano Allegri, nonostante possa vantare già quattro punti sulla seconda in classifica, ovvero la Roma, oltre ad avere una partita in meno da giocare in casa contro il Crotone, non può assolutamente permettersi di perdere punti in questa fase del campionato. L’obiettivo, nemmeno tanto nascosto, dei bianconeri è quello di riuscire a chiudere il discorso scudetto quanto prima per poi investire tutte le energie nella parte finale della stagione quando, almeno questo è l’augurio dei bianconeri, la squadra sarà ancora impegnata in Champions League e in Coppa Italia e non sarà possibile arrivare agli appuntamenti più importanti di queste due competizioni con le pile scariche.

Per tale ragione il tecnico Massimiliano Allegri sta ragionando d’anticipo sin dai primi giorni della stagione in corso, avvantaggiandosi e cercando di vincere le partite senza dare il 100% delle energie, centellinando le energie dei calciatori e inventando sempre nuove soluzioni tattiche in modo tale da arrivare preparati ad ogni evenienza. Sistema che fino ad oggi sta dando i suoi frutti dal momento che la Juventus è in corsa su tutti e tre i fronti e non sembra essere ancora entrata nel pieno della forma fisica, anzi facendo tuttora i conti con un buon numero di calciatori ancora indisponibili. Anche con la Viola il tecnico livornese dovrà fare i conti con qualche problema di formazione

Fiorentina-Juventus come e dove vedere la gara in streaming

Sono proprio queste piccole variabili che rendono Fiorentina-Juventus un match interessantissimo che, già da adesso, sta concentrando l’attenzione dei tifosi di entrambe le squadre su come poter vedere in maniera gratuita la partita in diretta streaming. Allegri, oltre al lungodegente Dani Alves, non potrà contare su Lemina e Benatia, entrambi convocati in Coppa d’Africa, e dovrà fare i conti con lo stato di salute precario di Marchisio, Bonucci e Alex Sandro, tutti calciatori ancora insicuri di poter essere quanto meno convocabili. Inoltre, a questo stato di emergenza, si aggiunge anche l’ormai quasi sicura partenza del terzino Evra, che con ogni probabilità tornerà in Premier League.

Ma tra tante incertezze, il buon vecchio Max ha trovato una autentica sicurezza: il jolly Asamoah. Il calciatore era dato per partente in Coppa d’Africa, invece, contro ogni pronostico non è stato convocato rivelandosi per il tecnico Allegri un jolly prezioso dal momento che può giocare sia come mezz’ala, sia come terzino sinistro in una difesa a 4, sia come esterno di centrocampo in un 3-5-2: in parole povere la soluzione ad ogni problema del tecnico bianconero. Inoltre, le ultime uscite di Asamoah lasciano ben sperare, dal momento che il calciatore sembra aver ritrovato la continuità e il brio che lo resero famoso ai tempi dell'Udinese. Sarà interessante capire come e dove vedere la partita in streaming.

Fiorentina-Juventus i siti migliori dove vedere in streaming

Tantissimi saranno i siti che, avendo regolarmente acquistato i diritti all’estero del campionato di serie A, potranno trasmettere la gara tra Fiorentina e Juventus in maniera del tutto legale e gratuita. Ecco i siti migliori dove vedere in streaming Fiorentina-Juventus. Rtl, Czech TV, Orf, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Sky Austria, La2, oltre ovviamente a Sky Go e Mediaset Premium, le piattaforme di Sky e Mediaset che, tra l'altro, garantiscono anche la telecronaca in italiano.