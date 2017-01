Iscrizioni scuola 2017-2018 primaria, secondaria al via da lunedì 16 Gennaio. Come fare domanda sito online Miur

Non ci saranno criteri di priorità temporale per confermare o meno le domande online pervenute per le iscrizioni dei propri figli alle prime classi delle scuole primarie e secondarie e si potrà iniziare ad inviare le domande a partire da lunedì prossimo. Ma quali sono le regole e la procedura da seguire?

I tempi di invio delle domande di iscrizioni online per la scuola 2017-2018

Le domande potranno essere inoltrate a partire dalle 8 di lunedì 16 gennaio e fino alle 20 del 6 febbraio 2017. Le iscrizioni online sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le paritarie.

Come fare domanda di iscrizione all’anno scolastico 2017-2018 sul sito online del Miur

Per effettuare le iscrizioni online dei propri figli alle prime classi delle scuole primarie, medie e superiori, bisogna collegarsi al sito web online del Miur, www.iscrizioni.istruzione.it, richiedere e ricevere le credenziali da utilizzare al momento dell'iscrizione. Lo stesso sito guiderà le famiglie nella procedura di compilazione della domanda di iscrizione al prossimo anno scolastico. Una volta compilata, la domanda di iscrizione sarà inviata alla scuola prescelta e i genitori riceveranno in automatico una ricevuta di conferma di invio della domanda. Toccherà poi alla scuola dovrà comunicare alle famiglie l’accettazione della domanda; in caso di indisponibilità di posti, indirizzarla ad un’altra scuola tra quelle scelte dal genitore; o restituirla alla famiglia nel caso in cui vi siano alcune informazioni mancanti e da integrare. Ogni famiglia riceverà via email tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda fino alla conferma di accettazione finale.

Procedura online per la compilazione della domanda di iscrizione a scuola 2017-2018

La procedura online di invio della iscrizione al prossimo anno scolastico, parte dalla registrazione al portale Iscrizioni Online del MIUR e che prevede i seguenti passaggi: cliccare sul pulsante registrati; inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza; compilare l’apposita scheda inserendo i propri dati anagrafici e il proprio indirizzo e-mail; confermare i dati inseriti per completare la registrazione, e terminata la procedura bisognerà attendere l’e-mail di conferma contenente il link sul quale si dovrà cliccare per confermare la registrazione. Il passaggio seguente sarà la compilazione vera e propria della domanda di iscrizione dei propri figli alle prime classi di scuole elementare, medie e superiori per l’anno scolastico 2017-2018. I genitori devono essere in possesso delle credenziali di accesso al servizio, e cioè pin e Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale. Inserite le credenziali di accesso che, nel caso non si avessero possono essere semplicemente richieste sullo stesso sito del Miur, i genitori dovranno scegliere la scuola di interesse, dopo aver consultato la lista delle scuole presenti sul portale Scuola in Chiaro (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) che riporta tutti gli istituti e relative informazioni; poi compilare la domanda inserendo tutti i dati anagrafici e ulteriori richiesti e inviarla. Una volta inviata, l’iter della domanda si potrà seguire in tempo reale attraverso il servizio di Iscrizioni online, cliccando sulla voce ‘Visualizza Situazione Domande’.

Assistenza in caso di problemi e difficoltà nella procedura

Nel caso in cui si dovessero incontrare difficoltà o problemi nella procedura online di iscrizione a scuola dei propri figli, si potrà il numero verde 06 58494025 attivo dal lunedì al venerdì per richiedere informazioni.