Rinnovo contratti pubblico, forze dell'ordine, docenti, statali e aumento stipendio: novità questa settimana

Il comparto della pubblica amministrazione continua a tenere sulle spine la maggioranza. Nonostante non ci siano stati cambiamenti alla guida del Ministero per la Funzione Pubblica, si assiste a un certo rallentamento nello scioglimento di alcuni tra i nodi più critici, tra cui quello relativo al rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici. L'atteso faccia a faccia risolutivo tra forze sociale e Ministero, nonostante qualche passaggio interlocutorio viene continuamente rinviato. E anche le trattative con l'Aran, l'agenzia che rappresenta l'esecutivo nei negoziati pubblici, procedono a rilento. Senza contare i problemi relativi al bonus di 80 euro per le forze dell'ordine, ancora concesso in via transitoria per i prossimi 12 mesi, rinviando l'appuntamento con la sua resa strutturale.

Rinnovo del contratto degli statali: il resoconto dell'ultimo incontro

Nessun approfondimento della questione del rinnovo del contratto degli statali. Nel corso della settimana, le forze sociali di categorie e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni si sono messe attorno a un tavolo, ma solo per discutere di permessi e distacchi sindacali. L'appuntamento con la definizione di tutti i dettagli relativi all'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici è rinviato e troverà piena realizzazione nel decreto legislativo che il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione è chiamato a redigere entro la fine del prossimo mese. A ogni modo, nell'ultimo incontro, le parti hanno ragionato sulla cancellazione dei limiti sull'utilizzo delle prerogative sindacali, al netto del monte ore che, si ricorda, è stato ridotto da un precedente decreto. Stando a quanto si è appreso, forze sociali e Aran si rivedranno entro due settimane per arrivare a un punto fermo, almeno su questa questione.

Ma le forze sociali sono in difficoltà

Impossibile non ricordare come nel corso della settimana sia stato commissariato il sindacato degli statali della Confederazione italiana sindacati lavoratori. Pesante l'accusa: violate le norme contributive e di tesseramento. L'ormai ex numero uno di questo comparto respinge quelle che definisce come insinuazioni, destituite di ogni fondamento, e passa al contrattacco, ritenendo illegittima la procedura, con tempi accelerati per impedire la difesa. Tanto che a suo dire è evidente l'intento persecutorio nei confronti della ormai sua ex categoria. L'esecutivo ha infatti già indicato il nuovo commissario. E a lui toccherà traghettare la federazione in un momento cruciale, visto che a breve si sta tornando a trattare sui contratti del pubblico impiego. E già i prossimi giorni saranno decisivi.

Pubblico impiego: la riforma al vaglio dell'Alta Corte

Quali sono i capitoli principali da regolare con decreti legislativi sulla base della legge delega, varata nel 2015? In prima battuta è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale se i decreti legislativi sono emanati con il semplice parere della Conferenza Stato-Regioni. Serve invece la previa intesa. Si tratta di

Dipendenti pubblici Società partecipate Dirigenza Servizi pubblici locali

I dubbi di legittimità respinti dall'Alta Corte riguardano il Codice digitale mentre c'è il via libera su