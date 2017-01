Udinese-Roma streaming quando e come

La ventesima giornata di campionato vedrà affrontarsi al Friuli l’Udinese di Delneri e la seconda forza del campionato: la Roma di Luciano Spalletti. Udinese-Roma si preannuncia già come una gara emozionante, e i tifosi di entrambe le squadre si stanno chiedendo quando e come poter vedere la gara in diretta tv streaming, quali siti scegliere e soprattutto quali siano totalmente gratuiti.

Udinese-Roma le assenze illustri

Da un lato l’Udinese che, dopo un inizio stentato, almeno nel periodo in cui la squadra era nelle mani dell’ex tecnico Beppe Iachini, ha trovato con il nuovo allenatore Delneri una quadratura molto più letale, capace di dare filo da torcere a tantissime squadre, fino a raggiungere il decimo posto in classifica in brevissimo tempo. Dall’altro la Roma che è stata, almeno fino a questo momento, l’unica squadra a dimostrare di poter tenere il passo della Juventus, anche se la capolista può vantare già sette punti virtuali in più dalle inseguitrici. Entrambe le squadre dovranno fare i conti con le assenze illustri.

Squalificati, infortunati e soprattutto con la Coppa d’Africa che ha portato via tre giocatori di primissimo livello. La Roma, infatti, in questo periodo non potrà contare sulla velocità di Salah, convocato dal suo Egitto per la competizione africana; l’Udinese non potrà disporre di Badu e Wague, anche loro convocati dalle rispettive nazionali. A queste, si uniscono le assenze in casa Roma di Perotti, alle prese con un fastidioso edema muscolare, e di De Rossi e Rudiger entrambi appiedati dal giudice sportivo. Dall’altro lato, il tecnico Delneri con ogni probabilità non potrà contare su Widmer che ancora non si è ripreso dalla forte gomitata ricevuta nell’ultima partita contro l’Inter.

Udinese-Roma, come vedere la gara in streaming

Le tante assenze non faranno che rendere la partita ancora più interessante. I tifosi di entrambe le squadre sono già alla ricerca su come vedere la gara in streaming in maniera gratuita e del tutto legale. Per i due allenatori conterà soprattutto trovare il migliore equilibrio, al netto anche delle tante defezioni, per mettere in difficoltà l’avversario. L’Udinese farà leva sull’onore macchiato nella prima giornata di campionato quando, sotto un sole torrido, la squadra di Spalletti calò senza pietà un poker sui bianconeri.

Dall’altro lato la Roma non può permettersi di perdere altri punti se vuole restare nella scia della terribile Juventus sempre più proiettata alla vittoria del sesto scudetto di fila. Il tecnico Spalletti sta pensando di affidarsi alla difesa a 3, anche perché potrà contare sul rientro di Manolas, di dare le chiavi del centrocampo alla coppia Strootman-Paredes e di spostare Nainggolan sulla trequarti, al fianco di El Shaarawy, dietro l’unica punta Dzeko. Sulle fasce fiducia a Emerson che dopo le ultime uscite sembra aver definitivamente convinto il tecnico Spalletti, che agirà sull’out opposto dell’ormai titolarissimo Bruno Peres.

Streaming Udinese-Roma: quando e come

Udinese-Roma sarà trasmessa da numerosissimi siti che, avendo regolarmente acquistato i diritti del campionato italiano all’estero, possono trasmettere la gara senza alcun problema. Quando e come vedere il match? Basta saper scegliere i siti migliori. Siti del tutto legali e gratuiti come La2, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Czech TV e Orf che offrono un servizio di prim'ordine, in via del tutto sicura e senza possibilità di incappare in virus o diavolerie di sorta. Infine, sarà possibile guardare Udinese-Roma anche sulle piattaforme Sky Go e Mediaset Premium, che garantiscono anche la sicurezza delle cronaca in italiano.