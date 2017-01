Streaming Udinese-Roma: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Tutto pronto per la gara tra Udinese-Roma in programma domenica alle ore 15. Molti tifosi si stanno domandando come vedere la partita in streaming in maniera gratuita e quali siano i siti migliori per guardare Udinese-Roma in maniera del tutto legale, usufruendo di siti streaming che propongono le gare in live gratis in diretta tv avendo acquistato legalmente i diritti sulle gare del campionato di serie A. Dopo un girone di andata pieno di insidie, infatti, siamo arrivati al giro di boa: Udinese-Roma si sfideranno per la prima giornata del girone di ritorno.

Udinese-Roma la vendetta dopo il poker dell’andata

Riavvolgiamo il nastro e torniamo alla calda estate, quando molti di voi erano ancora in spiaggia e la Roma ospitava l’Udinese nella gara d’andata: la partita terminò con un sonoro 4-0 dei giallorossi rifilato alla truppa bianconera. Adesso l’Udinese vuole dimenticare la brutta figura e lavare l’onta mettendo in difficoltà la Roma: una sfida che si annuncia già vibrante e che sarà possibile gustare in maniera del tutto gratis, in diretta tv su moltissimi siti streaming e assistere al tentativo di vendetta bianconera dopo il poker dell’andata.

Il tecnico Delneri potrebbe voler approfittare delle numerose assenze tra le fila della Roma per riuscire a vendicare il torto subito dal collega Beppe Iachini che guidava l’Udinese all’inizio del campionato. La Roma, infatti, deve fare i conti con tante assenze illustri: il giudice sportivo ha infatti fermato Rudiger e De Rossi, mentre i problemi fisici hanno bloccato Perotti, oltre al lungodegente Florenzi. E così, pochi dubbi di formazione per Spalletti che sceglie la difesa a tre, festeggia il ritorno di Manolas e lo affiancherà a Juan Jesus e Fazio.

Con Salah in Coppa d’Africa, e Totti e Perotti non al top della forma, l’allenatore giallorosso ha intenzione di far agire El Shaarawy e Nainggolan da trequartisti alle spalle dell’unica punta Edin Dzeko. In cabina di regia, infine, chance per Paredes che con ogni probabilità sarà coadiuvato da Strootman sulla linea mediana, e da Emerson e Bruno Peres ad agire sulle fasce.

Udinese-Roma in diretta streaming

Una gara che si preannuncia al fulmicotone: in molti si staranno chiedendo quale sia la soluzione migliore per vedere Udinese-Roma in diretta tv streaming, ovvero affidandosi a siti che abbiano legalmente acquistato i diritti del campionato di Serie A. Anche perché se Sparta piange, Atene non ride: anche il tecnico Delneri deve fare i conti con la Coppa d’Africa che ha portato via Badu e Wague, e con gli infortuni dal momento che la presenza di Widmer è ancora incerta dopo la forte gomitata subita nel match contro l’Inter.

D’altro canto il tecnico Delneri ha già dimostrato di saper fare di necessità virtù e riuscire ad esprimere un gioco sempre interessante, indipendentemente dagli interpreti. Non a caso l’Udinese è a quota 25 punti in classifica, ovvero a un onorevolissimo decimo posto, reso ancora più onorevole dalla falsa partenza dell’inizio della stagione. Con il tecnico Delneri la squadra sembra più equilibrata e, per quanto le previsioni pendano ancora dal lato giallorosso, la truppa bianconera ha tutte le carte in tavola per fare un piacere a Juventus e Napoli, le nemiche più vicine della Roma.

Streaming Udinese-Roma, i siti migliori

Udinese-Roma sarà trasmessa da tutti quei siti, sicuri e legali, che hanno acquistato regolarmente i diritti tv del campionato di Serie A. Tra questi i siti migliori che consigliamo sono: La2, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Sky Austria, Czech TV e Orf, che garantiscono una discreta qualità audio-video e sono totalmente gratuiti. Infine, si segnalano anche le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play.