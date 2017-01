Udinese-Roma streaming siti web migliori. Come e dove vedere

La prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A vedrà l’Udinese di Delneri ospitare la seconda forza del campionato: l’ostica Roma di Spalletti, in una gara che si preannuncia già al cardiopalma e che tanti tifosi vorranno vedere in streaming sui siti web migliori che permettono la trasmissione in streaming della gara. Ecco come e dove vedere Udinese-Roma, un match che lascerà tifosi e appassionati di calcio a bocca aperta per oltre novanta minuti.

Udinese-Roma problemi di formazione per entrambe

La gara Udinese-Roma si preannuncia particolarmente interessante, anche per i problemi di formazione per entrambe le squadre. Sarà questa la chiave tattica che dominerà la gara: Udinese-Roma, sarà una sfida nella sfida, con i tifosi giallorossi già alla ricerca di siti che possano trasmettere gratuitamente la prossima partita della loro squadra del cuore. Non sarà facile per il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, ripetere il bel 4-0 rifilato ai friulani nella gara d’andata.

Non sarà facile perché la Roma dovrà fare i conti con alcuni problemi di formazione e perché sulla panchina dell’Udinese adesso siede Luigi Delneri che, subentrato a Beppe Iachini, ha dato un’impronta più guerrigliera alla squadra a strisce bianche e nere, portando i friuliani al decimo posto dopo un inizio di campionato abbastanza incerto. Inoltre Spalletti non potrà contare su De Rossi e Rudiger, appiedati dal giudice sportivo, oltre che Perotti alle prese con un forte edema muscolare che, con ogni probabilità, non gli permetterà di entrare in campo.

Difesa a 3 e, considerando l’indisponibilità di Salah convocato dall’Egitto per disputare la Coppa d’Africa, spazio a Nainggolan in veste di trequartista ad agire al fianco di El Shaarawy alle spalle dell'unica punta Edin Dzeko.

Udinese-Roma come e dove vedere la partita in streaming

Come e dove vedere la partita? Udinese-Roma sarà trasmessa su molti siti streaming che permetteranno di vedere la partita in maniera del tutto sicura e legale, oltre che in modo totalmente gratuito. Una sfida in cui anche l’allenatore Delneri dovrà dimostrare tutta la sua sagacia tattica dal momento che non potrà fare affidamento su Badu e Wague, chiamati dalle rispettive nazionali in Coppa d’Africa e, con ogni probabilità, anche su Widmer dal momento che non si è ancora ripreso del tutto dopo la forte gomitata subita nella gara contro l’Inter.

Il tecnico Delneri dovrà arginare la velocità dei calciatori giallorossi e stare molto attento alle bombe da centrocampo di Nainggolan, ormai sempre più salvatore della patria, grazie alle sue giocate che risolvono le partite con un lampo a ciel sereno. Infine, il tecnico Delneri deve valutare anche il possibile rientro di Halfredsson, il centrocampista, dopo un periodo di stop, sta faticando a riprendersi il posto da titolare, quando fino a pochi mesi fa era una autentica certezza del centrocampo friuliano.

Streaming Udinese-Roma: i migliori siti per lo streaming

Sarà dunque possibile assistere all’interessante match tra Udinese-Roma su numerosi siti streaming che, in maniera del tutto legale, dal momento che hanno acquistato regolarmente i diritti tv delle gare di serie A, potranno trasmettere senza problemi la sfida tra Udinese e Roma. Ecco i migliori siti per lo streaming: Czech TV, Orf, Sky Deutschland, Sky Austria, La2, Rtl, Arena Sport del Montenegro, oltre a Sky Go e Mediaset Play, rispettivamente le piattaforme di Sky e Mediaset che, tra l'altro, garantiscono anche la tanto cara telecronaca in italiano.