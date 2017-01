Napoli-Pescara streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Tutto è pronto per l’attesissimo match tra Napoli-Pescara, gara valevole per la ventesima giornata di campionato, nonché per la prima giornata del girone di andata. Per i partenopei brucia il pareggio in rimonta della gara d’andata quando la truppa di Sarri si è dovuta accontentare di un misero punticino contro quella che si è rivelata l’ultima forza del campionato, proprio per questo sarà interessante seguire questa partita. Che sarà trasmessa anche in streaming ma solo sui siti migliori. Come e dove vedere questo match i tifosi di Napoli e Pescara possono seguire le nostre indicazioni.

Napoli-Pescara il nodo Gabbiadini

E così, mentre il tecnico Sarri è alla ricerca dell'undici migliore da schierare contro la formazione di Massimo Oddo, i dirigenti partenopei sono alle prese con il nodo Gabbiadini, un attaccante dai piedi fatati, ma dal rendimento assolutamente irregolare e imprevedibile. Dopo l'infortunio di Milik, infatti, ci si aspettava che Manolo si mettesse la squadra sulle spalle e trascinasse a suon di gol gli azzurri in alto in classifica e invece, Gabbiadini ha sofferto troppo le pressioni esterne lasciando l'arduo compito al folletto Mertens, che ha salutato la fascia sinistra su cui è solito agire e, vestendosi da prima punta, ha cercato di sopperire ai buchi in attacco del Napoli a suon di gol meravigliosi.

Adesso il Napoli ha acquistato in quel ruolo anche Leonardo Pavoletti che dovrebbe definitivamente chiudere ogni discorso: eppure quando tutto sembrava essere pronto, Manolo Gabbiadini ha cominciato a segnare gol su gol, facendo tentennare anche gli esperti di mercato. Adesso, con Pavoletti che potrebbe aver bisogno di tempo per ambientarsi e Milik che non è ancora del tutto guarito dall'infortunio, cedere Gabbiadini che sembra aver finalmente ritrovato feeling con il gol, potrebbe rivelarsi un tragico errore.

Come e dove vedere Napoli-Pescara in streaming

Ed è proprio il nodo attaccante che rende Napoli-Pescara ancora più interessante, spingendo tantissimi tifosi di entrambe le squadre a cercare sul web quali potrebbero essere i siti migliori su cui vedere la partita in diretta streaming, in maniera del tutto gratuita. I tifosi azzurri, e tutti gli amanti del calcio in generale, saranno molto interessati di capire se Leonardo Pavoletti potrà realmente sopperire al grande vuoto lasciato da Higuain prima e Milik poi, o se avrà bisogno di un periodo di rodaggio. Per questo sono curiosi anche di sapere come e dove vedere Napoli-Pescara in streaming.

L'attaccante ha fatto già il suo esordio nella gara di Coppa Italia contro lo Spezia dimostrando da un lato di aver già capito i movimenti richiesti da Sarri e, anche se è ancora presto per dirlo, sembra evidente che Pavoletti si muova meglio di Mertens e Gabbiadini, ma il gol sprecato sotto porta nei minuti finali contro lo Spezia, potrebbe essere un cattivo presagio. L'errore da non commettere è di liberarsi troppo frettolosamente di Gabbiadini e lasciare di nuovo l'attacco in balia di un calciatore che non ha avuto il tempo di integrarsi e di Milik che non dovrebbe in nessun modo forzare i suoi tempi di recupero.

I siti web migliori per vedere in streaming Napoli-Pescara

Sono molteplici i siti web dove è possibile vedere in maniera del tutto gratuita e legale Napoli-Pescara. Siti che hanno regolarmente acquistato i diritti del campionato italiano all'estero e quindi possono trasmettere senza problemi la sfida. Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2, Rtl, Sky Austria, Czech TV, Orf tutti siti su cui sarà possibile guardare Pescara-Napoli, senza considerare Mediaset Play e Sky Go, rispettivamente le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, che garantiscono, inoltre, anche la tanto amata telecronaca in italiano.