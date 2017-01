Streaming Napoli-Pescara: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Domenica pomeriggio, la prima giornata del girone di ritorno vedrà affrontarsi il Pescara di Massimo Oddo contro il terribile Napoli di Maurizio Sarri. Sono tantissimi i tifosi di entrambe le squadre non avranno la possibilità di vedere la gara allo stadio e stanno cercando un metodo per seguire la squadra del cuore. La buona notizia è che probabilmente potranno vedere Napoli-Pescara live gratis in diretta su siti streaming.

Napoli-Pescara il problema dell’attaccante

Il Napoli ha concluso il girone di andata con 38 punti, figli di undici vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte: un bottino niente male se guardiamo il rendimento finale, ma tutti coloro hanno seguito le vicende degli azzurri sanno che i partenopei avrebbero potuto chiudere il girone d’andata con qualche punto in più. La prima fase degli azzurri, infatti, è stata caratterizzata dal problema dell’attaccante: l’addio di Gonzalo Higuain in estate ha aperto una voragine sul fronte offensivo che i dirigenti azzurri hanno provato a colmare con l’acquisto di Milik. Esperimento anche riuscito in partenza, dal momento che il polacco, dopo qualche partita di rodaggio è sembrato subito capace di interpretare al meglio i dettami del tecnico Sarri.

Ma all’inizio di ottobre la cattiva notizia, con la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro che hanno allontanato Milik dai campi fino a questo momento. Sarri ha cercato di ovviare avvalendosi delle capacità balistiche di Gabbiadini che però, a parte le ultime partite, ha sempre mal interpretato il ruolo di prima punta pura e Mertens che, seppur sia riuscito a fare tanti gol anche giocando da centravanti, per caratteristiche fisiche non può fare il lavoro da centro-boa richiesto da Sarri.

Su quali siti streaming vedere gratis Napoli-Pescara

È proprio questo l’unico limite del Napoli che sin da subito ha reso tutto più difficile per una squadra che l’anno scorso sembrava avere molta più fluidità di gioco. Per tale ragione i tifosi azzurri sono alla ricerca di un modo di stare vicini ai propri beniamini: su quali streaming vedere gratis Napoli-Pescara in streaming e, soprattutto, in maniera del tutto gratuita. Le pene di Sarri dovrebbero essere finite con l'acquisto dell'attaccante Leonardo Pavoletti, prima punta pura, che dovrebbe, almeno fino al ritorno di Milik, sopperire a tutti i buchi in attacco.

Adesso però il Napoli si ritrova davanti a un bivio: vendere o non vendere Gabbiadini? L’attaccante, ha dimostrato nelle ultime partite, quando ormai la sua partenza era già in preventivo, di saper bucare la rete con facilità, soprattutto senza le pressioni esterne di dover dimostrare al mondo di aver raccolto la pesantissima eredità di Gonzalo Higuain. Adesso, con Pavoletti che deve ancora integrarsi nel gruppo e Milik che tutto deve fare tranne che forzare i tempi di rientro, cedere Gabbiadini potrebbe essere una mossa un po’affrettata. Sarà fondamentale per Pavoletti dimostrare di essere pronto a reggere da solo tutto il peso dell'attacco napoletano e lasciare il via libera a Gabbiadini.

I migliori siti per vedere Napoli-Pescara in streaming

Saranno tantissimi i siti per vedere Napoli-Pescara un streaming in maniera del tutto gratuita e legale, dal momento che hanno regolarmente acquistato i diritti delle partite del campionato italiano di Serie A: Rtl, Orf, Arena Sport del Montenegro, Rsi, La2, senza contare Mediaset Play e Sky Go che trasmetteranno la partita usufruendo anche della telecronaca in italiano.