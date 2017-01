Fiorentina Juventus streaming live gratis. Vedere su link, siti web

AGGIORNAMENTO: Anche il perno del centrocampo Marchisio non sembra essere al top della forma e potrebbe dare forfait lasciando le chiavi del centrocampo al nuovo arrivo Rincon che, al netto della grande personalità e dell'enorme spirito di sacrificio, ancora non può dare le stesse sicurezze del Principino

Scaldate i motori: la super sfida tra Fiorentina e Juventus in programma domenica sera alle 20.45 e valevole per il posticipo della ventesima giornata di campionato è alle porte e sarà possibile vederla anche in streaming. Quando e come lo scopriremo più in basso. Fiorentina-Juventus è da considerare il big match della prima giornata del girone di ritorno e sarà interessante seguirla anche per la grande rivalità che esiste tra le due squadre.

Fiorentina-Juventus, quanti dilemmi per Allegri

Una gara resa ancora più interessante dal momento delicato che sta attraversando la Juventus di Allegri che sta facendo i conti con tantissime assenze. Oltre all’infortunio occorso all’esterno Dani Alves, che terrà l’ex calciatore del Barcellona fuori dai campi almeno fino al prossimo mese di marzo, il tecnico livornese deve fare i conti con le convocazioni in nazionale di due calciatori fondamentali negli equilibri tattici della Juventus come Benatia e Lemina, rispettivamente chiamati dalle loro nazionali per la Coppa d’Africa, con le condizioni di salute precarie di Alex Sandro e Bonucci che ancora non possono garantire al tecnico la loro presenza in campo sin dal primo minuto.

Quanti dilemmi per allegri. Oltre a tutto ciò, Allegri deve fare anche i conti con il mercato, un altro terzino, infatti, è in procinto di salutare la Juventus, quel Patrice Evra che sta cedendo al richiamo delle sirene di Premier e potrebbe salutare i compagni bianconeri già a partire da questa sessione di mercato, direzione Crystal Palace. Ultimo ma non ultimo, anche il perno del centrocampo Marchisio non sembra essere al top della forma e potrebbe dare forfait lasciando le chiavi del centrocampo al nuovo arrivo Rincon che, al netto della grande personalità e dell'enorme spirito di sacrificio, ancora non può dare le stesse sicurezze del Principino.

Fiorentina-Juventus streaming

Una gara dal fascino particolare: Fiorentina-Juventus sono rivali storiche e proprio per questa ragione tantissimi tifosi di entrambe le squadra stanno già cercando sul web quali siano i migliori siti streaming che potranno garantire una visione corretta, gratuita e legale della partita. Una gara che si preannuncia già al cardiopalma se consideriamo che le due tifoserie sono rivali da tempo: i viola non hanno mai dimenticato il caso Baggio e da quel giorno la gara tra Fiorentina e Juventus è sempre pronta a sovvertire i pronostici dovendo fare i conti con l’incredibile grinta che ogni volta i giocatori della viola mettono in campo.

D’altro canto la Juventus non ha ancora dimenticato lo scottante poker subito dalla Fiorentina quando, nell’ottobre 2013, un certo Pepito Rossi decise di scrivere la storia recente della viola firmando una storica tripletta, nonché un incredibile ribaltone, fissando il risultato finale sul 4-2. A questo possiamo aggiungere la voglia di rivalsa dei viola che vogliono in qualche modo sovvertire il risultato d’andata quando la Juventus, in estate, ha portato a casa il risultato con la vittoria per 2-1.

Come e dove vedere Fiorentina-Juventus in streaming

Come e dove vedere Fiorentina-Juventus in streaming? Niente paura, sono tantissimi i siti che vi permetteranno di vedere Fiorentina-Juventus in maniera del tutto legale e gratuita, dal momento che hanno acquistato i diritti del campionato di serie A e possono trasmettere le partite senza problemi: Czech TV, Orf, Sky Austria, La2, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Rtl, a cui si aggiungono i più consueti Sky Go e Mediaset Play, ovvero le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che, non solo offrono lo stesso servizio, ma assicurano anche la telecronaca in italiano, aspetto sempre molto gradito dall'utente medio.