Fiorentina-Juventus streaming. Siti web. Dove e come vedere

Domenica sera, per il big match della ventesima giornata, prima del girone di ritorno si affronteranno Fiorentina e Juventus. Paulo Sousa, tecnico dei viola, sentirà in maniera particolare la super sfida essendo stato uno dei centrocampisti più forti di sempre della storia dei bianconeri. Anche i tifosi sentono in maniera molto forte questa partita dalla storica rivalità, tant’è che sempre più persone si stanno industriando per conoscere come e dove vedere Fiorentina-Juventus in streaming.

Fiorentina-Juventus partita dalle mille emozioni

Una partita dalle mille emozioni: tra Juventus e Fiorentina c’è una rivalità storica che ogni anno rende questa partita una delle più belle della stagione. Oltre al grande ex Paulo Sousa, i tifosi della viola non hanno dimenticato il caso Baggio, né tantomeno la meravigliosa vittoria in rimonta dell’ottobre 2013 quando un super Pepito Rossi si caricò la viola sulle spalle e con una splendida tripletta firmò un poker rimasto scolpito nella storia recente del calcio.

Eppure la Juventus di adesso sembra una squadra ancora più matura e imbattibile di quella dei tempi: il team allenato da Allegri sembra ormai una macchina costruita per vincere, indipendentemente dai calciatori schierati in campo e senza più badare al bel calcio. Sono finiti i tempi delle sfuriate della Juve di Antonio Conte che segnava e portava a casa le partite con la rabbia negli occhi, adesso la Juventus ha un gioco più attento, basato molto sul controllo della gara e sulla gestione delle energie, e sembra che anche in questo modo i risultati non cambiano: lo scudetto del campionato 2016/2017 sembra già essere nella bacheca dei bianconeri.

Fiorentina-Juventus in streaming

Una gara dalle mille emozioni che i tifosi di entrambe le squadre non si sognerebbero di perdere per nessuna ragione al mondo: sono tantissimi infatti i supporters che sono già alla ricerca del migliore sito web su cui godere dello spettacolo in streaming in maniera del tutto gratuita e legale. Entrambi i tecnici avranno a che fare con qualche problema di formazione: l’allenatore dei viola Paulo Sousa ancora non sa se potrà contare su Borja Valero e Astori, e in attacco sta valutando se tenere ancora in panchina Zarate o di farlo partire titolare per ripagarlo delle ultime uscite in cui l’argentino ha saputo mettersi in mostra con giocate d’alta classe.

Anche la Juventus, dall’altro lato, deve far fronte alle assenze di Lemina e Benatia, partiti per la Coppa d’Africa, del lungodegente Dani Alves che almeno fino a marzo non sarà arruolabile, alle condizioni precarie di Bonucci e Alex Sandro che ancora non danno certezze sul loro rientro in campo; e, infine, anche sulla posizione di Evra che sembra ormai vicinissimo all’addio con il club bianconero per tornare in Premier League, destinazione Crystal Palace.

Dove e come vedere Fiorentina-Juventus sui siti web

Ed eccoci giunti finalmente al momento di indicare dove e come vedere Fiorentina-Juventus sui siti web che trasmetteranno la partita in maniera gratuita e soprattutto legale, dal momento che hanno regolarmente acquistato i diritti all’estero del campionato di serie A: Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Rtl, Czech TV, Orf, Sky Austria, La2, sono solo alcuni dei siti che vi garantiranno una visione più che discreta della gara senza spendere neanche un centesimo. A queste opportunità si aggiungono quelle di Sky Go e Mediaset Play, ovvero le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, che assicurano anche la telecronaca in lingua italiana sempre molto apprezzata dai fruitori dello streaming.