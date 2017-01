Streaming Fiorentina Juventus live gratis su siti streaming in diretta tv Serie A

AGGIORNAMENTO: Entrambi i tecnici avranno a che fare con qualche problema di formazione: l’allenatore dei viola Paulo Sousa ancora non sa se potrà contare su Borja Valero e Astori, e in attacco sta valutando se tenere ancora in panchina Zarate o di farlo partire titolare per ripagarlo delle ultime uscite in cui l’argentino ha saputo mettersi in mostra con giocate d’alta classe.

Fiorentina-Juventus sarà il posticipo di domenica sera: i viola ospiteranno la capolista per quello che può essere considerato il big match della prima giornata del girone di ritorno della stagione 2016/2017: una partita che sta già mandando in visibilio i tifosi e gli appassionati di calcio in generale; tantissime persone, infatti, già si domandano come vedere live gratis in diretta tv sui siti streaming, l’attesissimo match di serie A tra Fiorentina e Juventus.

Fiorentina-Juventus live la rivalità tra le squadre

La Juventus negli ultimi anni ha sempre vinto. Sin dal primo anno di Antonio Conte quando la Juve era reduce da annate non proprio eccezionali e, come un fulmine a ciel sereno, l’arrivo del tecnico salentino ha portato la squadra bianconera a superare il Milan, che a quei tempi sembrava inarrivabile, e a vincere tre scudetti di fila. Dopo tre anni è arrivato Max Allegri che, senza mai fare proclami e restando sempre con il profilo basso, ha vinto altri due scudetti e si appresta a vincere il terzo, stabilendo così il record dei record, dal momento che in Italia nessuna squadra ha mai vinto sei scudetti di fila, giusto per dare la sensazione della grandezza della Juventus del terzo millennio, una squadra ancora più forte del Grande Torino che prima della tragedia di Superga aveva appunto vinto 5 campionati di fila.

Eppure, negli ultimi cinque anni, anche se Roma e Napoli sono stati gli avversari più presenti durante l’egemonia bianconera, la vera bestia nera della Juventus può essere considerata proprio la Fiorentina che, sempre un po’a sorpresa, si è rivelata una nemica ostica per la capolista. Anche per la grande rivalità che esiste tra le squadre. E ancora presente nella mente dei tifosi viola, così come in quella dei supporters bianconeri, la grande rimonta del 2013 firmata Pepito Rossi che in venti minuti ribaltò il risultato e portò il punteggio sul 4-2 per la Fiorentina.

Fiorentina-Juventus in streaming

Nella gara d’andata, la Juventus ha subito messo le cose in chiaro, con un secco 2-1 che non lascia spazio alle interpretazioni. Adesso i tifosi della Fiorentina avranno sicuramente sete di vendetta e stanno già cercando su internet tutte le soluzioni per vedere gratuitamente Fiorentina-Juventus in streaming. Una fase della stagione molto complicata per il tecnico Allegri alle prese con molti dubbi di formazioni relativi a tanti infortunati, alcuni assenti per le convocazioni in Coppa d’Africa e altri calciatori che sono alle prese con le trattative di mercato e potrebbero essere da un giorno all'altro non più convocabili dal tecnico.

È il caso di Evra, che sembra già essere con le valigie in mano pronto per tornare in Premier; assenza che si aggiunge a quelle di Benatia e Lemina, entrambi convocati dalle rispettive nazionali in Coppa d’Africa, e Bonucci e Alex Sandro ancora alle prese con i rispettivi infortuni e quindi non ancora certi di poter dare la loro disponibilità ad Allegri, indisponibilità a cui si aggiunge quella del lungodegente Dani Alves, che invece, è sicuro di non poter essere nemmeno convocabile almeno fino a marzo.

Fiorentina-Juventus: quando e come vedere la partita in streaming

Quando e come vedere la partita in streaming allora?Saranno tanti i siti su cui sarà possibile seguire Fiorentina-Juventus in maniera del tutto gratuita. Tantissimi i siti che assicurano la possibilità di seguire in diretta streaming la partita: Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Sky Austria, La2, Rtl, Czech TV e Orf, oltre alle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play, che tra l'altro assicurano di poter seguire la partita anche godendo della telecronaca in italiano.