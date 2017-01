Sampdoria-Empoli streaming

La Sampdoria non aspetta altro che tornare in campo. Troppo grande la beffa subita contro il Napoli per stare ancora a bordo campo ad aspettare. Il gol di Tonelli che all’ultimo respiro del match del San Paolo ha sottratto anche il punticino che stava maturando alla fine di una gara giocata per larghi tratti meglio dei partenopei e condotta meritatamente dopo l’autogol di Hysaj, brucia ancora nelle gambe e nella mente dei calciatori liguri.

E l’Empoli, reduce dalla vittoria di misura nello scontro diretto contro il Palermo, vorrebbe dare continuità di risultati alla sua stagione per mettere un altro mattoncino al mosaico della sua salvezza, che avrebbe ancora più importanza quest’anno per le difficoltà che Martusciello ha dovuto incontrare. Sampdoria-Empoli racchiude quindi grandi motivazioni. E i tifosi delle due squadre devono sapere che Sampdoria-Empoli sarà visibile anche in streaming.

Sampdoria-Empoli doriani sempre bene contro i toscani

Si potrebbe dire che la Samp rappresenta una sorta di bestia nera per l’Empoli. I doriani hanno fatto sempre bene contro i toscani nelle ultime uscite. I liguri sono imbattuti infatti da sette partite consecutive negli scontri diretti con all’attivo quattro vittorie e tre pareggi. Un biglietto da visita che potrebbe dare qualche certezza in più ai blucerchiati che devono scrollarsi di dosso la delusione per l’epilogo del match del San Paolo. Ma Giampaolo dovrà fare a meno di Silvestre, squalificato e di Sala, Carbonero e Viviano indisponibili per problemi fisici.

Sarà ancora Puggioni, quindi a difendere i pali della porta blucerchiata. Davanti a lui troveranno spazio Pereira, Skriniar, Regini e Pavlovic che però è in ballottaggio con Dodò e il tecnico farà le sue scelte poche ore prima dell’inizio del match. La mediana sarà composta da Barreto, Torreira e Linetty mentre Bruno Fernandes si disporrà alle spalle di Quagliarella e Muriel per provare a rifinire l’ultimo passaggio. Da tenere in considerazione la voglia di Schick che potrebbe prendere soffiare il posto a uno dei due attaccanti titolari.

Sampdoria-Empoli streaming le scelte di Martusciello

Sampdoria-Empoli, visibile anche in streaming, per la gioia di chi, soprattutto quelli che non hanno un abbonamento, non vuole perdersi lo spettacolo che offrirà Marassi. Una partita chiaramente equilibrata anche se la Sampdoria sembra partire con qualche piccolo vantaggio nelle previsioni della vigilia. Per questo è importante capire anche le scelte di Martusciello per provare a fare l’impresa che garantirebbe davvero un futuro tranquillo ai toscani che potrebbero quindi iniziare a gestire il vantaggio sulla zona retrocessione. Il tecnico partirà dal solito modulo, quel 4-3-1-2 che ormai è il vestito che l’Empoli indossa ad ogni giornata di campionato.

Ma Martusciello dovrà molto probabilmente rinunciare a Zambelli, Costa e Barba. Per il resto potrà schierare tutti i calciatori con Skorupski in porta, Laurini e Pasqual sulle fasce. Bellusci e Cosic centrali. Dioussé regista con Krunic e Croce mezzale. Saponara trequartista con Pucciarelli e Mchedlidze in attacco.

Come vedere Sampdoria-Empoli sui siti streaming

Sampdoria-Empoli si potrà vedere anche attraverso canali non tradizionali. La domanda che si stanno ponendo i tifosi di entrambe le squadre è come vedere il match sui siti streaming è una domanda che molti, soprattutto tra coloro che non hanno un abbonamento, si sono posti. Esistono siti web stranieri, come Sky Deutschland, Rtl, Sky Austria Arena Sport del Montenegro, La2, Orf, Czech TV, che potrebbero trasmettere la partita in streaming in maniera sicura e legale perché hanno acquistato i diritti del campionato di calcio all’estero.

Anche la qualità audio e video è notevole. Le alternative valide ci sono per quelli che hanno sottoscritto un abbonamento, e sono le piattaforme streaming di Sky con Sky Go e di Mediaset Premium con Play su Mediaset Premium. Per i non abbonati la soluzione di Now Tv che offre gratuitamente per quattordici giorni di prova la propria piattaforma non è da sottovalutare.