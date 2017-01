Cagliari Genoa streaming gratis live per vedere

AGGIORNAMENTO: Una sfida che dovrebbe essere divertente e ricca di azioni e gol, vedendo come giocano le due squadre. Il Cagliari è sempre favorito in generale in casa e il Genoa fuori casa fa sempre fatica.

Cagliari-Genoa mette difronte due squadre accomunate, in quest’ultima fase, da uno stesso destino. Quello che riguarda l’emergenza portiere. Motivi diversi, ma risultato identico. La lotta per la salvezza, che ha già individuato le vittime sacrificali, appare un discorso ormai già archiviato. Cagliari-Genoa, che sarà possibile vedere anche in streaming su alcuni siti stranieri che garantiscono anche la massima legalità avendo acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di Serie A, potrà quindi risultare un match divertente perché giocato senza alcuna pressione dalle due squadre.

Cagliari-Genoa accomunate dallo stesso destino per i rispettivi portieri

Cagliari-Genoa sono accomunate dallo stesso destino per i rispettivi portieri. Se, infatti, Perin ha iniziato nel peggiore dei modi il 2017 con l’infortunio al crociato, il secondo dello stesso tenore patito in questo ultimo sfortunatissimo anno, e al suo posto è già pronto a scendere in campo contro i sardi Lamanna con Rubinho in arrivo dal Como per vestire i panni della chioccia allevatrice, dall’altro la situazione appare analoga.

Motivi diversi però. Storari, infatti, è stato costretto ad andare via, in rottura con tifosi e società e ha trovato casa al Milan che come contropartita ha offerto il giovane estremo difensore brasiliano Gabriel. Il Genoa, una delle società più attive, come al solito, nel mercato cosiddetto di riparazione di gennaio non ha voluto abbandonare la tradizione e adesso Juric vorrà premiare con l’esordio in campo tutti, o quasi, i neoacquisti. Dal primo minuto è ormai sicura la presenza del giovane centrocampista Cataldi, proveniente dalla Lazio la squadra che proprio mercoledì i rossoblù affronteranno in Coppa Italia.

In vista di questo impegno è probabile che il tecnico croato applichi un discreto turn over facendo riposare qualche titolare bisognoso di riposo per dare spazio a chi fino ad oggi ha giocato meno.

Cagliari-Genoa streaming la partita degli ex bergamaschi ora rivali

Ma gli spunti di riflessioni che rendono Cagliari-Genoa ancora più interessante per chi vorrà seguire anche in streaming questa partita non si fermano qui. In campo si ritroveranno infatti, Pinilla e Borriello in forze rispettivamente ai liguri e ai sardi. Sarà bello vedere la partita degli ex bergamaschi che ora sono rivali.

I due bomber arrivano all’appuntamento con uno stato d’animo diametralmente opposto. Se infatti Borriello con i suoi sette gol ha trascinato il Cagliari in posizioni di classifica alquanto tranquille, Pinilla ha collezionato fino ad oggi solo quattro presenze con un solo gol all’attivo. Troppo poco per un giocatore del suo calibro.

Cagliari-Genoa come vedere in streaming live il match

Cagliari-Genoa si potrà vedere in streaming live su alcuni siti stranieri che hanno acquistato i diritti del campionato italiano di Serie A all’estero. Oppure chi ha un abbonamento alla tv satellitare Sky e sul digitale terrestre Mediaset Premium potrà godersi lo spettacolo attraverso le piattaforme streaming Sky Go e Premium Play, che danno la possibilità di vedere le partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android. Oltre a queste opzioni, si trovano su siti internet diverse tv austriache e tedesche rendono disponibile le trasmissioni anche sui loro siti internet. Stiamo parlando di Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2, Rtl, Orf, Czech TV, Sky Austria. Per i non abbonati c’è anche la possibilità di avvalersi dell’offerta gratuita per quattordici giorni messa in campo da Now Tv.