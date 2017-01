Quale migliore occasione per il Sassuolo per riprendere il filo di un discorso che in campionato si è interrotto praticamente subito, se non quella di incontrare un Palermo già quasi rassegnato alla retrocessione? Certo Corini non è un uomo che si rassegna facilmente e la sua grinta ha contagiato senza dubbio una squadra che ha avuto un sussulto nella vittoria di Genova contro la squadra di Juric prima di tornare nuovamente il brutto anatroccolo perdendo di misura lo scontro salvezza con l’Empoli.

I neroverdi avranno la possibilità di invertire la rotta anche perché Di Francesco inizia a festeggiare perché finalmente l’infermeria inizia a svuotarsi. Sarà interessante vedere, anche in streaming per coloro che non hanno un abbonamento e non riusciranno a sedere sulle tribune del Mapei Stadium, lo spettacolo offerto da Sassuolo-Palermo.

Streaming Sassuolo-Palermo Di Francesco recupera la sua stella

La più bella notizia, senza dubbio, per Eusebio Di Francesco è quella che finalmente, recupera la sua stella. Quel Berardi, già fatto entrare in campo nella gara contro il Torino conclusasi a reti inviolate e nella quale l’attaccante si è distinto solo per un cartellino giallo, che rappresenta sicuramente la maggiore speranza degli emiliani di risalire posizioni in classifica. Prevista quindi una staffetta con Politano, anche lui reduce da un infortunio che, come il suo compagno di squadra, non ha ancora i novanta minuti nelle gambe.

A centrocampo, visto il mancato accoglimento del ricorso del Sassuolo in merito alla questione Pellegrini, squalificato per due giornate dopo l’espulsione di Cagliari, spazio ancora una volta al neoacquisto Aquilani che non vorrà farsi sfuggire l’occasione per guadagnare punti e fiducia da parte dell’allenatore che fu anche suo team manager ai tempi della militanza nella Roma del primo Spalletti.

Sassuolo-Palermo previsioni sfavorevoli ai rosanero

Nonostante la panchina rosanero sia stata affidata a un uomo serio e a un professionista altrettanto valido come Corini, il Palermo continua a navigare nella burrasca. Zamparini non ha fatto mancare il suo consueto contributo mettendo sulla graticola anche l’ultimo allenatore arrivato sulla panchina dopo aver dato già il benservito a Ballardini e De Zerbi. Impossibile lavorare serenamente in queste condizioni, cosa che Corini aveva richiesto inutilmente all’atto del suo insediamento a Palermo.

Per questo le previsioni sono sfavorevoli ai rosanero appesi a un filo di speranza per una salvezza a cui nessuno crede. Due soli sono i precedenti tra Sassuolo e Palermo in terra emiliana. In entrambe le circostanze prevalse il segno X. Chissà come andrà a finire questa volta. Corini dovrà fare a meno dello squalificato Cionek, un’altra tegola sullo scacchiere già duramente provato in estate.

Sassuolo-Palermo come vedere sui siti migliori

Come vedere allora Sassuolo-Palermo in streaming sui siti migliori? Quelli cioè che garantiscono la sicurezza e la legalità e anche una buona qualità audio e video. Si tratta di siti stranieri che hanno acquistato i diritti del campionato italiano all’estero e che quindi sono perfettamente legali. Tra questi i migliori sono Sky Deutschland, La2, Orf, Arena Sport del Montenegro, Rtl, Czech TV, Sky Austria.

Chi volesse avere una qualità ancora maggiore e anche la telecronaca in italiano potrà avvalersi delle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, rispettivamente Sky Go e Mediaset Play. Chi invece non è fornito di un abbonamento può tenere in considerazione l’offerta di Now Tv che permette la visione gratuita della piattaforma per quattordici giorni.