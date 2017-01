Tfa 2017 terzo ciclo: novità della settimana

Un'altra settimana a bocca asciutta per chi attendeva novità sul Tfa terzo ciclo. La ragione è molto semplice: la definizione del decreto delegato sulla formazione degli insegnati è slittata di due mesi rispetto alla scadenza di lunedì 15 gennaio. Di conseguenza lo spettro di chi ha sempre sostenuto la mancata attivazione del Tfa 2017, nonostante l'ex ministro dell'Istruzione ne abbia sempre sostenuto l'imprescindibilità, sembra materializzarsi. Vale la pena evidenziare come l'attuale responsabile dell'istruzione italiana non abbia mai confermato e né smentito la pubblicazione del bando. A oggi la situazione è di fatto ingessato e i dubbi sono maggiori delle certezze.

Si ricorda che la bozza della legge delega in materia prevede l'introduzione di un praticantato biennale che dovranno svolgere tutti gli aspiranti docenti che vinceranno il concorso pubblico. Di certo c'è che le operazioni per l'organizzazione dei corsi del Tfa per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno stanno andando avanti. Potranno partecipare al Tfa coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno. Per l'accesso sarà necessario superare i test preliminari e le prove scritte, organizzati da ciascuna università, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento. Ci saranno delle date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione, con decreto emanato dal ministro dell'Istruzione.

Tfa 2017 e concorso scuola per docenti

Tra le principali novità della settimana da inquadrare nell'ottica del rapporto con il Tfa, c'è l'ufficializzazione del Miur delle date e delle modalità di svolgimento delle prove suppletive relative al concorso per insegnanti. In particolare, gli Uffici scolastici regionali sono chiamati a pubblicare entro il 20 gennaio 2017 gli elenchi dei ricorrenti ammessi a sostenere le prove suppletive in seguito all'accoglimento dei ricorsi da parte di Tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato. Entro i setti giorni successivi, poi, potranno essere presentati reclami, richieste di rettifiche o integrazioni. Entro il 15 febbraio, i dati diventeranno definitivi.

Alla fine del mese dovrà poi essere completato il collaudo delle aule disponibili per lo svolgimento delle prove per consentire, nella seconda settimana del mese di marzo, la pubblicazione dell'abbinamento tra candidati e aule distribuiti in ordine alfabetico, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del calendario nazionale delle prove a cura della direzione generale del Ministero dell'Istruzione. Saranno privilegiate le aule già utilizzate nella precedente tornata di prove concorsuali anche avvalendosi degli stessi responsabili tecnici. Alla luce del tempo richiesto per la valutazione delle prove scritte e pratiche, l'intera procedura dovrebbe concludersi entro la fine del mese di giugno 2017, dopo che saranno terminate le prove orali e valutati tutti i titoli, con conseguente formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive.