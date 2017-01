Android 7 e Android 7.1.1: novità della settimana

Procede senza soluzione di continuità lo sviluppo di aggiornamenti e il loro successivo rilascio. Tuttavia, come emerge anche nel caso della distribuzione del nuovo Android 7 e del successivo update correttivo Android 7.1.1, a farla da padrone continua a essere la frammentazione. Basti vedere il caso di Samsung, in cui il rollout varia in base al modello, al Paese e all'operatore telefonico. Se la diffusa ha iniziato a coinvolgere gli ex top di gamma di Nexus 5X e Nexus 6P ed è poi proseguita sui meno recenti Nexus 6, Nexus Player, Nexus 9 e Pixel C, nell'elenco dei terminali Samsung sono finiti Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy Note 7, Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Samsung Tab S2.

Per effettuare l'aggiornamento software sul proprio Samsung Galaxy occorre andare su Appl., quindi selezionare Impostazioni e andare su Info sul dispositivo. A questo punto Selezionare Aggiornamenti Software e premere su Aggiorna adesso. Se sono disponibili degli aggiornamenti verranno rilevati dal telefono sul server, scaricati e poi installati sul dispositivo. Se non sono disponibili, comparirà il messaggio "Gli aggiornamenti più recenti sono già stati installati". La notifica della disponibilità dell'aggiornamento di sistema operativo Android Nougat sul proprio dispositivo è automatica, ma seguendo il tradizionale percorso Impostazioni -> Info sul telefono -> Aggiornamenti sistema, è possibile verificare manualmente la presenza dell'upgrade.

Tra le novità e i miglioramenti introdotti da Android 7.1.1 Nougat ci sono l'aumento delle performance con i visori per la realtà virtuale, la migliore compatibilità con gli sfondi live, nuovi emoji, la possibilità di inviare GIF animate dalla tastiera quando si digita un messaggio di chat, il supporto alle app shortcut per l'accesso rapido a specifiche funzionalità delle applicazioni dalla homescreen o dal launcher. Eccpo poi la possibilità di visualizzare le notifiche e l'ora nella schermata di blocco sollevando lo smartphone o effettuando un doppio tocco sul suo display; lo Smartburst per scattare foto in sequenza con scelta degli scatti migliori tramite AI; il supporto agli aggiornamenti automatici, che si installano da soli in background.

Le conferme di Sony sono per il rollout su Sony Xperia Z5, Sony Xperia Z5 Compact, Sony Xperia Z5 Premium, Sony Xperia Z4 tablet, Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z3 Compact, Sony Xperia X, Sony Xperia X Performance, Sony Xperia XA, Sony Xperia XA Ultra. Dalle parti di Motorola, semaforo verde per Moto G4, Moto G4 Plus, Moto G4 Play, Moto X Pure Edition di terza generazione, Moto X Style, Moto X Play, Moto X Force, Droid Turbo 2, Droid Maxx 2, Moto Z, Moto Z Droid, Moto Z Force Droid, Moto Z Play, Moto Z Play Droid. L. Via libera anche per HTC 10, HTC One A9, HTC One M9, HTC Nexus 9 da una parte e per LG G5, LG G4, LG V10 e LG V20 dall'altra. Non sembrano esserci dubbi su Huawei P9, Huawei P9 Lite, Huawei P8, Huawei P8 Lite, Huawei Mate 7, Huawei Mate S, Huawei P8 Youth, Huawei P8 Max, Huawei G7 Plus.