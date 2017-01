Bonus Bebè, Asilo Nido e Baby Sitter, Bonus mamma 2017: aiuti, detrazioni, agevolazioni 2017 per figli e famiglia

Dal bonus bebè per i neo genitori che hanno un nuovo figlio o che lo adottano entro il 31 dicembre 2017 e valido fino al terzo anno di vita del bambino; al bonus nido 2017, che prevede l’erogazione di un voucher da 1000 euro per pagare la retta dell'asilo nido; al voucher baby sitter 2017, che prevede l’erogazione di un assegno mensile da 600 euro per le mamme che decidono di tornare subito al lavoro appena concluso il periodo della maternità; al bonus mamme domani, che prevede l’erogazione di un assegno da 800 euro, da erogare in un’unica soluzione alle donne dal settimo mese di gravidanza: sono diversi i bonus previsti per quest’anno a sostegno delle famiglie con figli o che stanno per averne.

Bonus bebè 2017

Il bonus bebè è stato rinnovato anche per quest’anno per le famiglie genitori che hanno un nuovo figlio o che adottano uno, entro il 31 dicembre 2017 e valido fino al terzo anno di vita del bambino. Il valore dell’importo del bonus dipende dal valore Isee del nucleo familiare: per le famiglie che hanno un reddito Isee entro i 25.000 euro annui, l’assegno mensile sarà di 80 euro; mentre per chi ha un reddito Isee pari o inferiore a 7.000 euro, l’importo del bonus bebè sarà raddoppiata, cioè di 160 euro al mese. Il bonus bebè può essere richiesto da cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato extraeuropeo con permesso di soggiorno di lungo periodo; cittadini residenti in Italia; conviventi col bambino per il quale si chiede il bonus; nuclei familiari che abbiano un Isee inferiore a 25000 euro annui, per tutta la durata dell’assegno. Per chiedere il bonus bebè bisogna presentare domanda all’Inps tramite l’apposita procedura online dell’Istituto. E’ possibile anche contattare il numero verde Inps, o rivolgersi a Patronati e Caf e una volta verificati i requisiti richiesti, l’Inps erogherà il bonus sotto forma di assegno, dal giorno di nascita (o di ingresso del figlio nella famiglia nel caso di adozione) e fino al compimento del terzo anno di età.

Bonus Asilo Nido 2017

Passando al bonus nido 2017, si tratta di un sostegno che prevede l’erogazione di un voucher da 1000 euro per il pagamento della retta dell'asilo nido. Anche per richiedere il bonus asilo nido bisogna inviare domanda all’Inps e sarà erogato per i primi tre anni di vita del bambino, per pagamento della retta per asili pubblici o privati. Il bonus nido può essere riconosciuto anche se i genitori fruiscono del congedo parentale, ma attenzione perché non è cumulabile con la detrazione Irpef del 19% fino a 632 euro per le spese di iscrizione al nido e con il voucher baby sitter.

Bonus Baby Sitter 2017

Il bonus baby sitter 2017 prevede l’erogazione di un assegno mensile da 600 euro destinati al pagamento della baby sitter se la mamma decida di tornare subito al lavoro. I voucher di 600 euro mensili vengono riconosciuti per un massimo di 6 mesi, che diventano 3 mesi per le lavoratrici autonome e per le libere professioniste iscritte alla Gestione separata dell’Inps. Per quanto riguarda, invece, le lavoratrici part time, i contributi sono ridotti, calcolati in maniera proporzionale all’orario di lavoro.

Bonus mamma 2017

E’ un nuovo bonus 2017 quello di Mamme domani, bonus di 800 euro per tutte le donne in gravidanza nel 2017, indipendentemente dal reddito percepito e dalla situazione patrimoniale del nucleo familiare, per sostenerle nelle spese per visite mediche e spese necessarie per il mantenimento del neonato nei mesi prima della nascita. Per il bonus mamme domani la domanda deve essere inviata sempre all’Inps, senza necessità di allegare il valore Isee, e si può presentare a partire dal settimo mese di gravidanza.