Streaming partite calcio: come e dove vedere live gratis su Rojadirecta, link, siti streaming calcio domenica-lunedì

Lo streaming delle gare del campionato di calcio passa dalle tante opportunità offerte anche in questa stagione dal web. Anzi, provando a fare un confronto rispetto allo scorso anno, quest'anno le possibilità non solo sono numericamente di più. Ma in tanti casi anche la qualità è portata a un livello superiore. E il tutto senza tenere conto di quelle opzioni non lecite, come Rojadirecta (ma l'elenco è molto lungo), che ogni fine settimana propongono il live streaming gratis ma senza che sia legalmente possibile. E così quest'anno ci sono piattaforme impegnate nella diretta live, anche in maniera gratuita, così come ci sono le società che hanno il diritto alla gestione in Italia delle immagini dai campi di calcio, che stanno iniziando a consigliare modi di visione di qualità sempre maggiore e senza che ci sia bisogno di abbonarsi.

Streaming partite calcio con i siti dei canali satellitari

Questa possibilità per vedere in diretta streaming le principali partite della Serie A richiede un po' di attenzione. se non altro perché non è semplice riuscire a individuare immediatamente il sito che fa al caso proprio. Si tratta appunto degli spazi web dei canali satellitari stranieri che hanno acquistato i diritti del campionato italiano di calcio, come in Venezuela Meridiano Television, in Bulgaria bTV Action, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Colombia RCN TV, in Ucraina Ukrayina, in Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, in Uzbekistan UzReport TV, in Costa Rica Teletica, in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Vale la pena ricordare come i giudici dei vari tribunali abbiano avuto pronunciamenti differenti sulla perfetta liceità di questa soluzione al di là dei confini nazionali.

Partite in streaming con Premium e Sky

Naturalmente per lo streaming delle partite di Serie A è sempre possibile bussare alle porte di Premium e Sky. Si tratta infatti dei punti di riferimento italiani che nel corso tempo propongono sempre nuove offerte. A ogni modo, la prima delle due trasmette le gare in diretta live su Premium Play, piattaforma on demand per i soli abbonati. Il servizio è compreso in tutti i pacchetti Mediaset Premium ed è visibile anche sul televisore di casa. L'opzione è disponibile su smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android o Windows 10 Mobile così come da iPhone o iPad, via app o all'indirizzo web dedicata. Sky propone l'app Sky Go, gratuitamente scaricabile da tutti ma fruibile dai soli abbonati, e la piattaforma Now TV per il cui utilizzo non occorre un abbonamento al canale satellitare. Possono essere acquistate anche le singole gare della Serie A (9,99 euro), interrompendo il rapporto e riprendendolo quando si vuole.

Diretta streaming con i bookmaker

Anche in questa occasione il live streaming degli incontri è possibile ma non sicuro al 100% per via dei soliti blocchi geografici e delle limitazioni nella gestione dei diritti. Ed è poi legato ad alcune condizioni. Nella maggior parte dei casi, i siti dei bookmaker propongono il live streaming solo se gli utenti sono regolarmente registrati ovvero se hanno un conto aperto e sono giocatori attivi.