Partite su siti web streaming oltre Rojadirecta per vedere live gratis. Alternative streaming da Sky e Premium

Fari puntati su un altro fine settimana di calcio, tutto da vedere anche in streaming. Partita dopo partita e un evento sportivo dopo l'altro, le possibilità per la diretta live sul PC o sul Mac così come come sul display dello smartphone o del tablet sono in costante crescita. E sia per il maggiore numero di opportunità, anche gratis, e sia per l'innalzamento della qualità media, soluzioni coem Rojadirecta ovvero quelle illegali, scivolando lentamente da parte. Se i punti di riferimento di base continuano a essere Sky e Premium, anche con opportunità di live streaming senza abbonamento, non mancano alcune interessanti novità che hanno fatto di recente la loro comparsa. Si va dai siti dei canali satellitari che hanno acquistato i diritti televisivi a quelli dei bookmaker, trend ancora più recente e diffuso.

Partite streaming su Premium e Sky

Soprattutto quando si parla delle grandi squadre, Premium e Sky sono davanti a tutti per la qualità e la ricchezza delle proposte per vedere i live streaming tutte le partite. La prima opportunità è Premium Play, fruibile su smartphone e tablet, sia equipaggiati con sistema operativo Android e sia con iOS per iPhone e iPad, PC. Ma l'utilizzo è possibile anche su Mac, console da salotto Xbox, smart TV, decoder, smart cam e Chromecast. Il limite è uno solo: è per abbonati, al pari di Sky Go che permette di fruire di tutta la programmazione Sky, anche al di là degli incontri di calcio. Lo stesso canale satellitare ha sviluppato anche Now TV, per cui serve alcun abbonamento e né viene richiesto l'equipaggiamento con una parabola. Possono essere acquistati singoli pacchetti di breve durata e a costo contenuto.

Siti dei canali satellitari: partite in streaming

Via libera allo streaming anche sui siti dei canali satellitari. Come premesso, si tratta di quei portali web delle società televisive che hanno regolarmente acquistato i diritti per la gestione delle immagini del campionato italiano di calcio e che quindi le propongono anche in diretta web. In ogni caso bisogna far presente dell'esistenza di blocchi geografici che possono impedire il live streaming. Per chi è interessato, tra i Paesi con cui è possibile fare un tentativo ci sono anche Albania con Vizion Plus, Andorra con Atresmedia e TV3, Armenia con Armenia TV, Australia con SBS, Austria con ORF, Azerbaigian con AzTV e Idman TV, Bielorussia con Belteleradio, Belgio con Medialaan e RTL, Birmania con MNTV, Brasile con Rede Bandeirantes e Rede Globo.

Streaming partite di calcio con i bookmaker

Ed ecco infine lo streaming degli incontri del campionato italiano di calcio sui siti di bookmaker. Le principali agenzie che operano in Italia propongono la diretta live sulle proprie piattaforme web, anche se bisogna fare i conti con alcuni paletti. Come quello relativo alla non trasmissione di tutte le gare. Questa opportunità è generalmente riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. In tutti i casi, per i giocatori abituali si tratta di una opzione aggiuntiva per la diretta streaming dei match della Serie A.