Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria, Opzione Donna: differenze età, requisiti, calcolo

Ape social, quota 41, ape volontaria e opzione donna sono tra le novità per le pensioni che quest’anno permetteranno di anticipare l’uscita dal lavoro. Ma si tratta di novità per le pensioni che, come confermano le ultime notizie su età e requisiti, non varranno per tutti. Vediamo, dunque, per chi saranno valide e condizioni da soddisfare.

Ape social età e requisiti

La richiesta per l’ape social senza oneri varrà solo per le categorie di persone svantaggiate che comprendono chi è rimasto senza occupazione, disabili o malati gravi, e coloro che sono impegnati in attività faticose. Anche per queste categorie di persone, però, sarebbero previste alcune condizioni da soddisfare. Chi, per esempio, è rimasto senza occupazione per poter richiedere l’ape social senza oneri dovrà aver maturato almeno 30 anni di contributi ed esaurito tutti i sussidi di disoccupazione da almeno tre mesi; passando ai lavoratori invalidi, quelli che possono chiedere l’ape social senza oneri sono coloro che hanno maturato 30 anni di contributi e hanno una percentuale di invalidità dal 74% in su, e possono richiederla anche coloro che assistono da almeno sei mesi parenti disabili di primo grado, come figli o genitori, o coniuge convivente; mentre per quanto riguarda i malati gravi, fermo restando il requisito contributivo dei 30 anni, possono richiedere l’ape social quelli che hanno malattie classificate nella legge 104/1992. Passando, poi, a chi è impegnato in occupazioni faticose, l’ape social vale solo per coloro che svolgono suddette attività da almeno 6 anni consecutivi, che abbiano maturato almeno 36 anni di contributi e che rientrino in una delle seguenti professioni: conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; macchinisti e personale viaggiante ferroviario; maestre d’asilo nido ed educatori di asilo; addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti; infermiere ed ostetriche; lavoratori edili; lavoratori addetti all’estrazione e alla lavorazione dell’amianto; facchini; conciatori di pelli e di pellicce; addetti alla lavorazione dell’amianto; autisti di mezzi pesanti e camion. Per quanto riguarda i tempi di invio per la domanda di richiesta per l'Ape social, stando alle ultime notizie, si potrà inviare a partire dal prossimo primo maggio 2017 e inizierà ad essere pagata entro 30 giorni lavorativi.

Ape volontaria età e requisiti



L’Ape volontaria permette, a chiunque lo volesse, di anticipare la propria età pensionabile a 63 anni piuttosto che attendere il raggiungimento dell’attuale soglia anagrafica fissata a 66 anni e sette mesi, purchè si siano maturati almeno 20 anni di contributi chiedendo una mini pensione che verrà erogata dagli istituti di credito, attraverso l’Istituto di Previdenza, per tutto il tempo mancante alla maturazione dei normali requisiti pensionistici richiesti. L’anticipo di questa mini pensione sarà rimborsato da parte del pensionato con un piano 20ennale e una decurtazione sulla pensione finale che, secondo i calcoli, non dovrebbe essere superiore al 5% dell’importo.

Quota 41 età e requisiti

All’Ape social appena descritta è strettamente collegata la novità per le pensioni di quota 41 inserita nel nuovo testo unico, valida per le stesse categorie di persone svantaggiate riportate per l’ape social, che permette un’uscita anticipata a tutti coloro che sono entrati prestissimo nel mondo occupazionale, cioè a 14-15 anni, a patto che entro il 19esimo anno di età abbiano, però, maturato almeno 12 mesi di contributi anche non continuativi. Anche per la quota 41 così come per l’Ape social e per l’Ape volontaria la domanda potrà essere inoltrata all’Istituto di Previdenza a partire dal prossimo primo, stando a quanto riportano le ultime notizie.

Opzione donna requisiti e calcolo

L’opzione donna permette alle lavoratrici di anticipare la propria età pensionabile a 57 anni se lavoratrici statali o a 58 se lavoratrici private o autonome, con almeno 35 anni di contributi, accettando però una pensione calcolata esclusivamente con sistema contributivo e ridotta del 25, 30% rispetto a quanto si sarebbe percepito con sistema misto o retributivo. E’ stata prorogata fino al 31 luglio 2016 anche per le nate dell’ultimo trimestre del 1958.