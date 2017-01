Pensioni ultime notizie quota 100, quota 41, mini pensioni Carofiglio, Emiliano, Boldrini

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 21:45): Non si sa ancora quando e se si andrà alle urne ma è chiaro che ci sono atteggiamenti differenti e una serie di primi movimenti pro e contro proprio su questa fronte nelle ultime notizie e ultimissime. Da una parte la maggioranza vuole riorganizzarsi più rapidamente possibile pro voto, mentre nella restante parte del centro-sinistra si pensa alle primarie e al Congresso. E tutti, almeno a parole, sono favorevoli alle novità per le pensioni tenendo molto da conto questo aspetto.

Si avvia a cambiare la nuova segreteria del centrosinistra e sono diverse, stando alle ultime notizie, le personalità che potrebbero rientrarvi e avere importante impatto per la realizzazione di ulteriori novità per le pensioni. Stando alle ultime notizie, nelle intenzioni dell’ex premier che sta pensando al cambiamento vi sarebbero novità in vista per giovani e sistema previdenziale. La certezza, stando a quanto trapelato in questi giorni, è che, da una parte, si pensa ad un vero a proprio allargamento verso un nuovo centro sinistra che potrebbe essere rappresentato dall’attuale presidente della Camera, Laura Bolrdini, e che sarebbe alleato dell’attuale schieramento; mentre dall’altra, l’ex premier, come detto, pensa alla definizione di una nuova segreteria il prima possibile in vista delle prossime elezioni.

Le ultime affermazioni di Laura Boldrini e conseguenze per le novità per le pensioni

Nelle sue ultime affermazioni, la presidente Boldrini avrebbe confermato di essere molto interessata alla costituzione di una nuova forza di centrosinistra, anche se ha spiegato di non aver avuto nessun tipo di contatto né con l’ex premier né con l’ex sindaco di Milano Pisapia che ha il progetto di costituzione di questa nuova forza di centrosinistra. La stessa Bolrdini, stando alle ultime notizie, avrebbe inoltre spiegato la necessità, innanzitutto, di un programma capace di unire tutti e che sia condiviso, andando oltre le divisioni interne che hanno caratterizzato gli ultimi mesi della precedente maggioranza. Il progetto, comunque, sarebbe quello di costituire una forza capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, partendo dai loro reali bisogni e da quelle novità per le pensioni più profonde necessarie per un contestuale rilancio dell’occupazione giovanile. La presenza della Boldrini potrebbe portare, insieme alla definizione di ulteriori novità per le pensioni su cui si è sempre detta favorevole, anche al rilancio dell’assegno universale, considerando che già mesi fa ne aveva sottolineato l’importanza a livello comunitario.

Le ultime posizioni di Carofiglio e conseguenze per le novità per le pensioni

Secondo le ultime notizie, nel progetto dell’ex premier di riorganizzazione della segreteria con l’obiettivo di puntare su giovani e intellettuali, sindaci e associazioni, dovrebbe rientrare, tra gli altri, l’ex magistrato ed ex senatore Gianrico Carofiglio. Dovrebbe essere lui ad occuparsi soprattutto di giovani e cultura, rilanciando, ed anche fortemente, novità per le pensioni, per il rilancio dell’occupazione giovanile e dei valori, tanto da sostenere anche la presenza nella segreteria del governatore della Toscana. E con lui ci sarebbe una ulteriore decisa spinta alla realizzazione concreta di novità per le pensioni, considerando che da sempre ne dimostra appoggio, comprendendo anche la necessità di una revisione delle pensioni più elevate.

Le ultime posizioni di Emiliano e conseguenze per novità per le pensioni

Decisamente diversa, invece, la posizione di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, rispetto a quella sia della Bolrdini sia di Carofiglio pronti a riorganizzarsi. Secondo le ultime notizie, infatti, Emiliano sarebbe più per un congresso subito, senza andare alle elezioni nell’immediato, puntando certamente sulle novità per le pensioni. Emiliano avrebbe già messo a punto un documento con la richiesta di un congresso subito, che sarebbe, tra l’altro,importante, anche in vista di elezioni a giugno.