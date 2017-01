Torino Milan streaming gratis live siti web. Dove vedere

AGGIORNAMENTO: Ma non c'è solo la sconfitta della Juventus, ci sono anche le vittorie di Napoli, Inter, Lazio e Roma che rendono la sfida ancora più interessante sia per il Milan, ma anche per il Toro.

AGGIORNAMENTO: La sconfitta della Juventus a Firenze rappresenta un ulteriore dose di adrenalina per il Milan che battendo il Torino potrebbe rosicchiare ben tre punti alla capolista, come hanno fatto le altre concorrenti. Non sarà facile contro i granata che vogliono cancellare la sconfitta in Coppa Italia di giovedì scorso.

Non capita poi così spesso che la stessa partita vegnga riproposta, su palcoscenici opposti, a distanza di così poco tempo. Quattro giorni per l’esattezza. Tanti ne sono passati da giovedì scorso quando il Milan ha inferto un due a uno, in rimonta dopo il vantaggio di Belotti, al Torino estromettendolo anche dalla competizione. Miracoli del calendario.

Una sconfitta che brucia in particolar modo a Mihajlovic, ex dal dente avvelenato, che spera di superare al meglio la prova d’appello. Torino-Milan sarebbe, in caso di vittoria, la partita del riscatto da un lato e quella della continuità dall’altro. Motivi di interessi che rendono appetibile seguire la partita anche in streaming sui siti web migliori.

Sarà interessante capire dove e come vedere, non solo allo stadio o comodamente seduti sulla poltrona di casa propria nel caso del possesso di un abbonamento, novanta minuti che si annunciano davvero di rara intensità.

Torino-Milan streaming la vendetta di Mihajlovic

Questa potrebbe essere una delle chiavi di lettura più appassionante per vedere Torino-Milan in streaming. La vendetta di Mihajlovic o meglio il tentativo di rispondere subito alla sconfitta in Coppa. Non è difficile pensare che il tecnico serbo abbia preparato con ancora più cura, rispetto a quanto già non faccia di norma, la gara contro il Milan. Un passato recente che però ha già raggiunto le periferie del cuore visto il modo non proprio condiviso in cui il rapporto si è interrotto.

In questa mission il tecnico troverà sicuramente un alleato in più. L’Olimpico di Torino, vero fortino per i granata. Solo il derby con la fortissima Juventus ha avuto un esito negativo. Per il resto Belotti e compagni non hanno mai fallito davanti al proprio pubblico. I rossoneri invece continuano a macinare punti. Nelle ultime nove partite la squadra di Montella si è inchinata solo una volta contro la Roma di Spalletti.

I granata dovrebbero scendere in campo con la stessa formazione che aveva cullato il sogno di passare il turno in Coppa Italia prima di essere bruscamente risvegliati dai gol di Bonaventura e Kucka capaci di rispondere al gol di Belotti e ribaltare il risultato in soli tre punti. Solo Iago Falque è in dubbio e quasi sicuramente sarà Iturbe a scendere in campo facendo l’esordio in maglia granata e provando a mettere alle spalle definitivamente l’esperienza giallorossa.

Torino-Milan sui siti web la forza di Suso

Bacca, certamente. Donnarumma sarà forse il portiere più forte di tutti i tempi, e chi lo mette in dubbio. Ma c’è un altro giocatore che veste la maglia rossonera e forse non viene adeguatamente celebrato. Sui siti web si può trovare post e commenti che descrivono la forza di Suso. Forse è proprio lui il lavoratore silenzioso e instancabile che ha garantito il salto di qualità alla squadra di Montella.

Torino-Milan è anche l’occasione per festeggiare le cinquanta presenze di Kucka, giunto a Milano da Genova con molti interrogativi e che invece ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista in questo Milan. Un calciatore che ha sempre dato il tutto per tutto in campo guadagnandosi la fiducia anche di Montella che lo ritiene un perno quasi insostituibile del centrocampo milanista. In avanti Bacca favorito su Lapadula.

Dove e come vedere Milan-Torino sui siti web streaming

Dove e come vedere Torino-Milan sui siti web streaming? Ci sono diversi siti, tutti stranieri che garantiscono una visione sicura, perché hanno acquistato i diritti del campionato italiano di calcio all’estero e di buona qualità. Alcuni tra quelli più sicuri sono Rtl, Orf, Czech TV, Sky Austria Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2.

Le piattaforme streaming di Sky, Sky Go, e di Mediaset Premium, Mediaset Play, sono le migliori alternative. Per i non abbonati da tenere in considerazione l’offerta di Now Tv che permette di vedere la sua piattaforma streaming gratuitamente per quattordici giorni.