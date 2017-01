Torino-Milan streaming siti web migliori. Come e dove vedere

La rimonta in soli tre minuti del Milan nel match di Coppa Italia di giovedì scorso ha lasciato strascichi di delusione importanti in casa granata. Le parole del tecnico Mihajlovic, un ex vista la sua permanenza sulla panchina rossonera per gran parte della scorsa stagione prima di un esonero ritenuto, a ragione, ingiusto, all’indomani del ko sono state eloquenti. Il tecnico serbo ha parlato di suicidio perché, in teoria, è impossibile prendere due gol in tre minuti dopo aver avuto la possibilità di gestire un vantaggio firmato dal solito Gallo Belotti.

E invece anche il Torino, che poggia le basi del suo gioco proprio sull’agonismo, l’applicazione e la tenacia, virtù che rappresentano il mantra di Mihajlovic, è caduto in quella sorta di buco nero che rende difficile tenere accesa la concentrazione nelle fasi più concitate dalle partite. E poi si sa che Torino-Milan, trasmessa anche in streaming dai siti web migliori non è una partita normale per il tecnico ora alla guida dei granata. Ma a Torino sono sicuri che poter affrontare il Diavolo dopo appena quattro giorni sia la migliore cosa che potesse succedere per provare a cancellare quella sconfitta.

Torino-Milan il nodo Bacca

Montella è alle prese con il nodo Bacca. Se è vero che l’attaccante colombiano sembra essersi messo alle spalle un periodo difficile nel quale sarà subentrata anche un po’ di amarezza mista a delusione, dall’altro Lapadula ha sempre meritato la fiducia che ogni volta Montella ha riposto in lui. In Torino-Milan probabile la staffetta tra i due. Il Milan si presenterà all’appuntamento forte del fatto che nelle ultime nove partite ha subito una sola sconfitta, peraltro contro la Roma di Spalletti che con il successo dello scontro diretto scacciò indietro proprio il Diavolo con il quale aveva condiviso fino a quel momento la seconda piazza.

I granata dovrebbero scendere in campo con la stessa formazione che ha subito la rimonta di Bonaventura e Kucka in Coppa Italia. Solo Iago Falque è ancora in dubbio. Prende sempre più piede l’ipotesi di far debuttare Iturbe in cerca di riscatto dopo la non esaltante avventura sotto il Cupolone.

Torino-Milan la felicità di Kucka

La soddisfazione del gol del pareggio in Coppa Italia viene seguita subito da un altro traguardo che celebra la felicità di Kucka. Il calciatore polacco infatti proprio con il Torino taglierà il traguardo delle cinquanta partite disputate con la maglia rossonera. Un calciatore che non si è mai risparmiato in campo così da conquistare l’affetto dei tifosi e la stima di un tecnico molto esigente come Montella che lo ritiene un perno quasi insostituibile del centrocampo rossonero.

A sostegno dell’attacco non mancherà certo anche il prezioso contributo di Suso, che ormai ha deciso di rinnovare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni e nei prossimi giorni è prevista anche la firma. Proprio Suso, unico insostituibile per Montella, è la vera stella di questa squadra che dopo aver conquistato la Supercoppa a Doha contro la Juve vuole continuare a stupire anche in campionato.

I siti web migliori per vedere in streaming Torino-Milan

I siti web migliori per vedere in streaming Torino-Milan sono quelli stranieri che hanno acquistato i diritti della Serie A italiana all’estero. Questo perché, oltre a garantire una buona qualità sia dell’audio che del video, offrono la garanzia di non correre il rischio di incappare in sanzioni legali, di non esporre il vostro pc o tablet o smartphone a virus e trojan.

Per coloro invece che sono sempre alla ricerca del massimo non resta che approfittare delle piattaforme streaming di Sky (Sky Go) e Mediaset Premium (Mediaset Play). Oppure, per i non abbonati, c’è Now Tv con un’offerta gratuita di quattrodici giorni per la visione della propria piattaforma.