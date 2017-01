Streaming Torino-Milan: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Torino-Milan atto secondo. Dopo la sfida di Coppa Italia andata in scena a San Siro giovedì scorso con la vittoria, in rimonta, dei rossoneri, Mihajlovic ha subito l’occasione per rifarsi. E si sa che per il serbo quella con il Milan non può essere considerata una sfida come le altre. Brucia ancora l’esperienza dello scorso anno quando il tecnico, ora alla guida del Torino, ha concluso anzitempo la sua esperienza sulla panchina rossonera per cause non imputabili direttamente al suo operato.

Ma il calcio è questo, raramente lascia spazio al sentimento o alla riconoscenza per il lavoro svolto. Torino-Milan che sarà possibile vedere live gratis in diretta tv su siti streaming sarà quindi una sfida molto ricca di contenuti a partire dalla curiosità per come i granata proveranno a portare a casa un successo che servirebbe anche a muovere una classifica che inizia a stagnare.

Torino-Milan rossoneri balbettanti in trasferta

Il primo round quindi se l’è aggiudicato Montella. Che però è consapevole del fatto che i rossoneri sono balbettanti in trasferta. Se si considera che sui trentasei punti messi finora in cascina solo tredici sono stati conquistati lontano da San Siro, un problema di personalità probabilmente ci potrebbe essere. Ma a dare coraggio alla truppa rossonera c’è un’altra statistica. Nelle ultime nove giornate di campionato, infatti, il Milan ha perso solo una volta, peraltro nello scontro diretto contro la Roma.

Sulla sua strada, questa volta, troverà una squadra che proprio all’Olimpico è un rullo compressore. Il Torino, fino a questo momento ha perso in casa solo con la Juventus e per una squadra che, a proposito di personalità, eccelle tra le mura amiche, sarà importante tenere l’atteggiamento giusto anche nei confronti del Diavolo. Montella schiererà dal primo minuto Locatelli nel ruolo di regista che sarà coadiuvato, a centrocampo, dalla coppia Pasalic-Bertolacci.

Al centro della difesa Paletta probabilmente sarà affiancato da Romagnoli mentre Abate e De Sciglio saranno i cursori delle fasce e Gigio Donnarumma il solito muro eretto a difesa della porta rossonera. Bacca dovrebbe essere preferito a Lapadul con Suso e Bonaventura a completare il tridente d’attacco.

I migliori siti per vedere Torino-Milan in streaming

Torino-Milan sarà una sfida molto sentita dai granata che vorrebbero vendicare la sconfitta di Coppa Italia, maturata peraltro dopo essere passati in vantaggio grazie al gol del solito Belotti, anche per fare un regalo a Mihajlovic per il quale quella contro il Diavolo non potrà mai essere una sfida qualsiasi. I migliori siti per vedere Milan-Torino in streaming li troverete poco più in basso.

Il tecnico serbo recupera Zappacosta mentre le chiavi del centrocampo verranno affidate alle sapienti cure di Valdifiori. Centrocampo completato da Benassi e a Baselli che non è ancora certo della maglia da titolare visto che anche Obi ha buone possibilità di convincere l’allenatore. In attacco l’intoccabile Belotti verrà affiancato da Ljajic e probabilmente da Iturbe che potrebbe così già esordire in maglia granata dopo aver lasciato, senza troppe lacrime, la Roma dove non è riuscito ad esprimersi al meglio.

Su quali siti streaming vedere gratis Torino-Milan

Come in altre occasioni, anche questa volta, complice il freddo e la temperatura davvero proibitiva, è iniziata la ricerca in Rete su quali siano i siti streaming migliori per vedere gratis Torino-Milan. Operazione più difficile di quanto si creda visto che spesso le soluzioni scelte non garantiscono né la buona qualità audio e video, né la sicurezza di non incorrere in problemi legali.

Quelli che vi indichiamo di seguito, invece, offrono entrambe le garanzie perché hanno acquistato i diritti del campionato italiano di Serie A all’estero. Si tratta di Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2, Rtl, Orf, Czech TV, Sky Austria. Per chi ricerca una qualità ancora maggiore e possiede un abbonamento può usufruire di Sky Go e Mediaset Play le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium. Per chi un abbonamento invece non ce l’ha, è interessante l’offerta di Now Tv che permette la visione gratuita per quattordici giorni della propria piattaforma.