Android 7 e Android 7.1.1: uscita su Samsung Galaxy S7 in Italia, problemi Nexus 6 e aggiornamenti HTC, LG, Sony

Sono tanti i fronti aperti con il nuovo sistema operativo Android 7 Nougat. Da una parte c'è l'avvio della distribuzione in Italia della major release per Samsung Galaxy S7: viene avvistata ma non confermata, rilanciata ma ancora attesa. Poi ci sono i problemi che lamentati dai possessori del Nexus 6 in seguito al passaggio ad Android 7.1.1. Ricordano che i device a firma Google sono sempre i primi a ricevere i nuovi update, l'indice è puntato contro i disagi che si registrano nel corso delle chiamate. E poi, accanto al rollout dello stesso Android 7.1.1, ci sono le tante notizie di cui i possessori dei vari modelli di HTC, LG e Sony, solo per dirne alcuni, sono costantemente alla caccia.

In ogni caso, sui device coinvolti dalla distribuzione arriva una notifica con la segnalazione di un nuovo aggiornamento da scaricare, ma seguendo il percorso Impostazioni -> Info sul telefono -> Aggiornamenti sistema, è comunque possibile verificare la disponibilità di eventuali upgrade di sistema operativo sul proprio dispositivo. Per eseguirlo è anche possibile andare su Appl., quindi selezionare Impostazioni e andare su Info sul dispositivo. A questo punto Selezionare Aggiornamenti Software e premere su Aggiorna adesso. Se sono disponibili degli aggiornamenti verranno rilevati dal telefono sul server, scaricati e poi installati sul dispositivo.

E se i primi terminali a essere coinvolti sono naturalmente quelli della gamma Nexus ovvero Nexus 6P, Nexus 5X, Nexus 6, Nexus Player, Nexus 9 e Pixel C, Samsung apre le porte ad Android Nougat su Android 7 Nougat su Samsung Galaxy Note 7, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge e Samsung Galaxy Note 5. Semaforo verde anche per OnePlus 3, OnePlus 2, OnePlus X; Lenovo Moto Z, Lenovo Moto Z Force, Lenovo Moto G4 Play, Lenovo Moto G4 e Lenovo Moto G4 Plus.

Tra i cambiamenti introdotti c'è il restyling del menu delle notifiche che passa dai template, dalla possibilità di raggrupparle per mostrarle come gruppo e di sfruttarle per la risposta diretta. Con Android 7 sono state migliorate le impostazioni rapide. Con uno swipe da sinistra a destra o toccando il tasto hamburger si può aprire il pannello per passare velocemente da una funzione all'altra senza tornare tutte le volte indietro. Sicuramente interessante è la modalità risparmio dati per contenere il consumo di traffico web.

In ogni caso, le conferme di Sony sono per la distribuzione di Android 7 Nougat su Sony Xperia Z5, Sony Xperia Z5 Compact, Sony Xperia Z5 Premium, Sony Xperia Z4 tablet, Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z3 Compact, Sony Xperia X, Sony Xperia X Performance, Sony Xperia XA, Sony Xperia XA Ultra. Tra la certezza e l'alta probabilità di ricevere l'update si muovono Asus ZenFone 3, Asus ZenFone 3 Deluxe, Asus ZenFone 3 Ultra, Asus ZenFone 3 Max, Asus ZenFone 3 Laser, Asus ZenFone 2 ZE550ML/ZE551ML, Asus ZenFone Zoom, Asus ZenFone Selfie, Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL, Asus ZenFone Max. Ecco poi LG con i vari LG G5, LG G4, LG V10 e LG V20 e HTC anche con HTC 10, HTC One A9, HTC One M9.