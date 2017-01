Partita Iva 2017, Imprese e Bonus 80 euro 2017: regole ufficiali, tasse, adempimenti nuovi nel 2017

Sono numerose le novità che il 2017 porta con sé dal punto di vista fiscale. Rispetto allo scorso anno non c'è stata alcuna rivoluzione, ma solo una serie di cambiamenti per Partite Iva 2017, imprese e bonus 80 euro in grado di incidere in tante scelte quotidiane. Ad esempio, per quanto riguarda il bonus di 80 euro, a riceverlo saranno ancora una volta le forze dell'ordine in possesso dei requisiti richiesti, ma non in maniera strutturale. Significa che senza un provvedimento di rinnovo, questo sarà l'ultimo anno in cui lo percepiranno.

Partita Iva 2017: le novità

Nella sceta della migliore partita Iva per il 2017 occorre far presente come sia prevista una doppia e non più una tripla possibilità. I lavoratori autonomi possono scegliere tra quella forfettaria e quella ordinaria. Nel primo caso non è prevista la compilazione degli studi di settore e né l'invio della comunicazione per lo spesometro. Per le nuove iniziative produttive il reddito viene abbattuto di un terzo per tre anni. Chi è attualmente nel regime dei minimi con imposta al 5% può rimanere fino al completamento nel quinquennio o comunque non oltre il 35esimo anno di età. Il nuovo regime agevolato prevede vantaggi per i contributi solo per imprenditori e artigiani inviando una comunicazione telematica all'Inps. Di contro, ci sono limiti di reddito da non superare (30.000 per i professionisti) e l'impossibilità di dedurre le spese per l'esercizio dell'attività.

Imprese: arriva Iri 2017

La principale novità introdotta per il 2017 per gli imprenditori individuali, Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria, è l'Iri. Si tratta della nuova imposta sul reddito di impresa non distribuito pari al 24%. Il regime è opzionale, va mantenuto per almeno 5 anni e va esercitato nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Bonus 80 euro: cosa succede nel 2017

Nonostante per un certo periodo dell'anno siano circolate voci su un possibile aumento da 80 a 100 euro del bonus adesso percepito da lavoratori dipendenti e assimilati, nulla è stato fatto. Così come si sono rivelate infondate le indiscrezioni in merito a un possibile coinvolgimento degli incapienti ovvero coloro che hanno un'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito, pari a 8.000 euro, e dei lavoratori autonomi. In buona sostanza a ricevere il surplus in busta paga sono i dipendenti che hanno un reddito fra gli 8.145 e i 24.000 euro. Da quest'ultimo importo a 26.000 euro il bonus cala progressivamente fino all'azzeramento.

A ricevere il bonus di 80 euro sono anche gli assimilati ovvero coloro che percepiscono compensi come soci delle cooperative, ma anche indennità incassate a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, prestazioni pensionistiche.