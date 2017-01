Lea 2017: esami, cure gratis, vaccini. Cosa cambia, per chi e quando. Lista esami e cure incluse sanità 2017

Arrivano i nuovi Lea ovvero i livelli essenziali di assistenza che elencano le prestazioni offerte dalla sanità pubblica gratuitamente. Tra esami, cure gratis e vaccini, sono tante le novità per questo 2017. Entrano 110 malattie rare tra singole e gruppi: dalla sarcoidosi alla sclerosi sistemica progressiva, dalla miastenia grave alle sindromi da neoplasie endocrine multiple. Sono state inoltre introdotte sei patologie croniche: patologie renali, endometriosi, rene policistico, sindrome da talidomide, broncopneumopatia e osteomielite. Il nomenclatore delle protesi conteneva l'offerta gratuita di plantari e scarpe ortopediche per deformità lievi, iperprescritte.

Escono dall'elenco mentre fanno ingresso tecnologie informatiche per la comunicazione dei disabili, apparecchi acustici, carrozzine moderne, arti artificiali a tecnologia avanzata e prodotti dietetici speciali. Fra le voci delle cure specialistiche ambulatoriali viene inserita la procreazione medicalmente assistita, la Pma, sia omologa con gameti appartenenti alla coppia sia eterologa con donazione di gameti. Si tratta, nel secondo caso, di cure già disponibili in pochi ospedali pubblici. I percorsi di Pma sono soggetti a ticket ma sono tariffe molto più sostenibili rispetto ai centri privati.

I vaccini che diventano gratis per tutti

Vaccini gratis per tutti, senza pagamento del ticket. La novità è arrivata con l'ultimo piano vaccinale, collegato ai nuovi Livelli essenziali di assistenza. Anti Pneumococco e Zoster per gli anziani, anti Meningococco b, Rotavirus e Varicella per i più piccoli, anti Papillomavirus anche agli adolescenti maschi. Sono alcuni dei nuovi vaccini che saranno offerti a breve gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale. Si andranno infatti ad aggiungere a quelli già disponibili gratuitamente. In sintesi:

Neonati: meningococco B, rotavirus e varicella Adolescenti maschi con 11 anni d'età: HPV Adolescenti: meningococco tetravalente (A, C, W, Y135) e richiamo anti-polio Persone con un'età uguale o superiore a 65 anni: pneumococco ed Herpes Zoster Categorie a rischio, come i tossicodipendenti e i soggetti affetti da epatopatie croniche: anti-epatite A e B

Non solo vaccini: nuove cure e trattamenti

Tra le novità con i i nuovi Lea c'è anche la fecondazione eterologa che verrà compresa tra le cure a carico del Servizio sanitario. Prevista una Commissione con il compito di monitorare il contenuto dei Lea, escludendo prestazioni obsolete e valutando di erogare a carico del Servizio nazionale trattamenti innovativi. Entriamo nei dettagli: