Conti Deposito Gennaio 2017: offerte migliori attuali tassi interessi più alti e in arrivo a Febbraio 2017

L'agenzia canadese Dbrs, la più piccola a livello internazionale, ha abbassato il rating dell'Italia portandolo da A a BBB e così l’Italia ha perso l'ultima A rimastagli e a pesare sul giudizio dell’agenzia è stata soprattutto l'incertezza sulla capacità politica di andare avanti con le riforme avviate dopo la caduta del governo Renzi, insieme alla persistente debolezza del sistema bancario, che ha reso gli istituti di credito italiani incapaci ‘di agire come intermediario finanziario per sostenere l'economia’. Secondo il Mef, però, i titoli di Stato italiani non soffriranno più di tanto della decisione di Dbrs; a risentirne, seppur lievemente, potrebbero essere i Bot a breve termine; mentre le banche saranno decisamente ancora più sotto pressione e i tassi di interesse potrebbero essere più alti di qualche decimale visto che il rating adesso è BBB e costerà di più alle banche chiedere denaro alla Bce. All’indomani di queste ultime notizie, vediamo quali sono le migliori offerte attualmente disponibili per questo mese di gennaio 2017 e che saranno disponibili anche il prossimo mese di febbraio.

Le offerte di conto deposito 2017 da Santander Comsumer Bank e Findomestic

Santander Consumer Bank propone per questo mese di gennaio 2018 il conto deposito libero Conto IoPosso, che offre un tasso lordo al 1,15% e un tasso effettivo al 0,65%; prevede interessi maturati pari a 85,10 euro, da cui detrarre 20 euro di bollo. Chi, per esempio, deciderà di investire 10.000 euro su un conto deposito Santander senza vincoli per dodici mesi avrà un guadagno netto di 65,10 euro. Findomestic propone, invece, un conto deposito vincolato che prevede un tasso lordo dell'1%, interessi netti di 26,86 euro per vincoli a sei mesi e per importi fino oltre i 10mila euro il tasso lordo è dello 0,50%.

Offerta conto deposito 2017 da Banca Progetto

Banca Progetto propone, ancora, per questo mese di gennaio il conto deposito ContoProgetto, che offre un tasso lordo al 2,50% per i primi 90 giorni ed un tasso al 1,60% per i restanti 275 giorni, con tasso effettivo dell’1,35%. Si tratta di una tipologia di conto deposito che non prevede alcuna spesa, quindi a costo zero, imposta di bollo compresa, che sarà a carico della banca.

Offerte conto deposito gennaio 2017 da Rendimax, Bancadinamica e IBL Banca

Banca Ifis anche per questo mese di gennaio 2017 propone il conto deposito vincolato Rendimax che prevere un tasso lordo dell'1,10% con interessi netti di 40,26 euro e la liquidazione posticipata degli interessi; Bancadinamica propone poi il conto deposito vincolato che prevede, per vincoli a sei mesi, un tasso lordo dell'1,60% con interessi netti di 48 euro, che per un vincolo a 12 mesi salgono a 113,20 euro con un tasso lordo dell'1,80%, e per vincoli di 24 mesi arrivano a 295,80 euro con u tasso lordo del 2%; infine, Banca Ibl propone questo mese di gennaio 2017 il conto deposito vincolato ContoSuIBL, che per vincoli a sei mesi prevede una tasso lordo dell'1,40% e interessi netti di 51,27 euro, che salgono a 241,20 euro per vincoli a 24 mesi con interessi lordi dell’1,90%.