Rinnovo contratti statali, pubblico, forze dell'ordine: tutto ancora più difficile per correzione chiesta da Ue

Si complica la partita del rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici. Non tanto nel merito poiché l'aumento degli stipendi degli statali è destinato a essere applicato già quest'anno per via di una precisa sentenza dell'Alta Corte. Ma nella forma poiché il surplus di 85 euro di media all'anno non solo rischia di ridursi a 40 almeno per quest'anno. Ma la correzione alla manovra chiesta dalla Comunità per una cifra di 3,5 miliardi di euro rischia di assestare un duro colpo ai dipendenti pubblici e alle speranze di ricevere sin da subito e secondo quando prospettato l'aumento in busta paga. Almeno rispetto a quest'ultime notizie, non si registrano prese di posizione né da parte dei dicasteri interessati (Funzione Pubblica e Tesoro) e né delle forze sociali di categoria.

La situazione è dunque in continuo movimento e tutti gli scenari sono ancora aperti. A voler essere precisi, nel testo approvato dalla maggioranza è previsto lo stanziamento di un budget complessivo per la pubblica amministrazione, comprendente anche il bonus di 80 euro alle forze dell'ordine, ma senza alcuna specificazione. Quest'ultimo è temporaneo ovvero non strutturale per Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto.

Pubblica amministrazione, nuova riunione

Giovedì 19 gennaio è in programma la Conferenza Stato-Regioni e per la maggioranza potrebbe rappresentare l'occasione giusta per mettere sul tavolo i decreti Madia, attuativi della riforma, colpiti dalla sentenza dell'Alta Corte. Per sbloccare i testi sulla razionalizzazione delle partecipate, il riordino della dirigenza medica e i licenziamenti lampo per i furbetti del cartellino, l'esecutivo ha bisogno dell'intesa con le Regioni. La pronuncia dei giudici ha infatti decretato che il parere non basta.

Il Ministero della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha lavorato a livello informale sin dall'inizio per individuare una soluzione. Probabilmente si tratterà dell'avvio di un percorso: occorrerà vedere se i testi vanno bene così come sono o se sono necessarie modifiche per intercettare il consenso di tutte le Regioni. Posto che dopo 60 giorni, se l'unanimità non si dovesse trovare, si potrebbe anche andare avanti a maggioranza.