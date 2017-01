Android 7 e Android 7.1.1: uscita procede su Huwaei, Sony, Samsung Galaxy, Htc, Nexus con errori, bug, problemi

Sono giorni di grande attivismo sul fronte degli aggiornamenti di sistema operativo per i principali produttori di smartphone Android, da Huwaei a Sony, da Samsung Galaxy a HTC passando per Nexus. Seppure con la consueta gradualità che contraddistingue gli update del software di Google, anche questa nuova release 7 Nougat (e successivi update) inizia a fare la sua comparsa tra ritardi e improvvise accelerazioni. Il tutto mentre non mancano le segnalazioni di qualche problema di troppo. Anzi, nel caso di HTC la distribuzione di Android 7.0 Nougat per HTC 10 è stata letteralmente congelata per via di bug ed errori non ancora corretti.

Tra i più attivi quando c'è di mezzo un nuovo sistema operativo del robottino verde c'è Sony con il rollout dell'aggiornamento Android 7.0 Nougat ovvero della certificazione rilasciata da PTCRB al firmware build 32.3.A.0.372 per Sony Xperia Z5, Sony Xperia Z4 Tablet e Sony Xperia Z3 Plus. Più in generale, il nuovo software è destinato a essere coinvolto da un bel po' di terminale del produttore giapponese ed esattamente Sony Xperia XA Ultra, Sony Xperia X Performance, Sony Xperia XA, Sony Xperia X, Sony Xperia X Compact, Sony Xperia XZ, Sony Xperia E5, Sony Xperia Z5 Premium, Sony Xperia Z5, Sony Xperia Z5 Compact, Sony Xperia C5 Ultra, Sony Xperia M5, Sony Xperia Z3+.

Rispetto agli anni scorsi si registra un maggiore attivismo da parte di Huawei, come dimostrato dall'approdo della versione beta di Android 7.0 Nougat per il G9 Plus. Il tutto in un contesto che vede la nuova major release destinata a fare la sua comparsa su Huawei P9, Huawei P9 Plus, Huawei P9 Lite, Huawei P8, Huawei P8 Lite, Huawei Mate 8, Huawei P8 Max, Huawei Mate S2. E a proposito di smartphone cinesi, sempre più diffusi da queste parti semaforo verde anche per Honor 8 (al via proprio oggi il rollout del file delle dimensioni di poco meno di 2 GB e scaricabile via OTA ), Honor 7, Honor 5X, Honor 5C, Honor 6, Honor 6 Plus così come per OnePlus 3 e OnePlus 2.

Ovviamente i riflettori sono decisamente accesi anche dalle parti di Samsung per via dei tanti smartphone interessati e per la loro diffusione. Non solo Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S6 e Samsung Galaxy S6 Edge, della partita fanno parte anche Samsung Galaxy S6 Edge+, Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy J5 2016, Samsung Galaxy J7 2016, Samsung Galaxy A5 2016, Samsung Galaxy A7 2016. Volendo dare uno sguardo in casa Motorola: Android 7 sale e salirà a bordo di Motorola Moto X Style, Motorola Moto X Play, Motorola Moto X Force. E ancora: Lenovo Moto Z, Lenovo Moto Z Force, Lenovo Moto Z Play, Lenovo Moto G4 Play, Lenovo Moto G4, Lenovo Moto G4 Plus.