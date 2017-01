Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Padoan, Moscovici, Juncker

Il responsabile agli Affari economici Pierre Moscovici avverte l'Italia sul rischio di una nuova procedura di infrazione per il deficit; il presidente della Commissione comunitaria, Jean-Claude Juncker, aveva giò avvertito sui rischi a cui l'Italia andava incontro, mentre il ministro dell'Economia italiano Padoan ha già avviato una revisione del nuovo iter economico, con l'auspicio di riuscire a soddisfare tutte le richieste presentate dalla Comunitrà. Il quadro generale, stando a quanto riportano le ultime notizie, sulla situazione economica italiana continuerebbe a non essere affatto roseo, situazione che si protrae dal momento del voto di dicembre che ha sancito la caduta del vecchio esecutivo, portando la stessa Comunità a rinviare ulteriori misure aggiuntive al nuovo testo unico, e la sua stessa valutazione sulle stesse misure alla prossima primavera.

Le ultime posizioni del ministro Padoan e conseguenze per novità per le pensioni

Stando a quanto riportano le ultime notizie, per, le eventuali correzioni dovrebbero avere una portata, seppur miliardaria, inferiore rispetto a quanto era stato prospettato qualche tempo fa: meno dei 5 miliardi di euro di cui si era parlato nel mesi scorsi, merito, forse, del fatto che il ministro Padoan sia rimasto alla guida del Dicastero dell'Economia, esattamente come chiedeva e sperava la stessa Comunità. Ed è stato lo stesso ministro Padoan a far sapere di essere già al lavoro per la definizione della revisione del testo unico, revisione che per lui certamente non contemplerebbe alcuna novità per le pensioni, considerando che per Padoan le novità per le pensioni non rappresentano una priorità e quelle approvate di mini pensione e quota 41 rappresentano già una possibilità concreta di pensione anticipata per chiunque lo volesse. Avrebbe, inoltre, affermato di voler più tempo per riuscire a chiudere una situazione politica decisamente importante e delicata che richiede il massimo impegno, cosa che potrebbe non andare proprio così se entro il primo febbraio dovrà essere tutto pronto, secondo quanto richiesto da Junker.

Le ultime posizioni di Moscovici e conseguenze per novità per le pensioni

Non si può, dunque, più rinviare e Moscovici, insieme al ministro Padoan, sarebbe a lavoro per la riduzione degli interventi del nuovo testo unico. La speranza è che questa revisione non tocchi le novità per le pensioni per cui sono già stanziati soldi decisamente inferiori a quelli richiesti e necessari per attuare davvero novità per le pensioni importanti come quota 100 o quota 41 per tutti, a fronte delle limitate mini pensione e quota 41, ancora non universali per tutti, ancora sperimentali.

Le ultime posizioni del presidente Junker e conseguenze per novità per le pensioni

Il presidente della Commissione difficile sarà ulteriormente tollerante: dopo esserlo, infatti, già stato con il precedente premier, punterà certamente su una rimessa in riga dell’Italia e in maniera molto chiara ha chiesto al nostro Paese un aggiustamento dei conti pubblici con un ulteriore impegno di 3,4 miliardi di euro. Tra le misure correttive che dovranno interessare il nuovo testo unico, certamente, stando alle ultime notizie, non dovrebbero rientrare le novità per le pensioni, ma si spera, quanto meno, che i nuovi impegni non blocchino l'iter in atto sulla definizione dei Dpcm che sono cruciali perchè mini pensione e quota 41 entrino finalmente in vigore perchè conterranno le regole ufficiali del loro funzionamento e, cosa fondamentale, le entità dei tassi di interesse che dovranno essere calcolati sulla stessa mini pensione. E’, dunque, importante che l’Italia faccia qualcosa perchè altrimenti il rischio sarà quello di un commissariamento e di avvio della Troika. Prima di una procedura di infrazione, la Comunità monitora e valuta e si tratta di operazioni che nel nostro Paese sono effettivamente andate avanti per un pò ma con la soglia di deficit superiore al 3% del Pil il rischio di avvio di una procedura di infrazione diventa sempre più concreto. In realtà, a scatenare il caos nel nostro Paese è stata l’incapacità di risolvere la crisi degli istituti di credito e l’intervento pubblico per Mps ha fatto muovere la vigilanza della Banca centrale europea.