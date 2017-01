Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 Dl Sviluppo ripreso così come Fondo Indigenza

Tornano in Aula Dl Sviluppo e Fondo Indigenza con relative discussioni sulle novità per le pensioni ad essi collegati. Non solo, dunque, novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, per cui sono ancora attesi i Dpcm ufficiali con le relative regole di funzionamento, ma anche altre misure che dovrebbero modificare il sistema delle attuali norme previdenziali.

Ripresa delle discussioni del Dl Sviluppo e conseguenze per novità per le pensioni

La ripresa delle discussioni del Dl Sviluppo potrebbero avere conseguenze per le novità per le pensioni, visto che come confermano le ultime notizie conterrebbe una norma che consentirebbe a tutti i lavoratori iscritti ai fondi di lasciare anzitempo la propria occupazione nel caso in cui si ritrovassero senza impiego con facoltà di riscattare quanto versato nel proprio fondo prima del raggiungimento dei normali requisiti pensionistici attualmente richiesti. Secondo quanto previsto dalla appena citata norma, un lavoratore senza impiego da lungo tempo potrebbe decidere di andare in pensione prima, riscattando quanto versato fino al momento dell’uscita. Questa norma, bloccata finora, con la ripresa delle discussioni sul Dl Sviluppo potrebbe essere approvata e rappresentare una novità per le pensioni in grado di permettere l’uscita prima a determinate categorie di persone.

Novità su Fondo Indigenza e conseguenze per novità per le pensioni

Dopo un periodo di silenzio, i lavori in Aula da domani 18 gennaio tornano a concentrarsi, come riportano le ultime notizie, sul Fondo di contrasto all'Indigenza, facendo riferimento ad una sorta di assegno universale. Non dovrebbe, però, trattarsi di una forma di sostegno come l'assegno universale vero e proprio di cui si è parlato in questi mesi ma di un aiuto sociale che dovrebbe chiamarsi Rei, da desinare prima a chi vive in maggiori difficoltà economiche, come le fasce più indigenti a partire dalle famiglie con minori, disabili o anziani, per arrivare a comprendere tutti coloro che sono rimasti senza occupazione. Il nuovo Rei dovrebbe essere erogato sotto forma di assegno mensile di importo compreso tra i 350 e i 450 euro, in base al valore Isee del nucleo familiare. Questa misura potrebbe rappresentare il primo passo verso quelle novità per le pensioni che sono state avanzate finora e che prevedevano anche l'istituzione di un assegno universale. Tra i fautori di questa novità, e da sempre favorevole a modifiche delle attuali norme pensionistiche con novità per le pensioni decisamente più importanti delle attuali mini pensioni e quota 41, il ministro delle Politiche agricole che, stando a quanto riportano le ultime notizie sull’intenzione di riorganizzazione del centro sinistra, si avvia a ricoprire un ruolo di grande importanza nella nuova programmazione di lavoro. E questo fa ben sperare in ulteriori possibilità di revisione delle pensioni attuali. Sulla novità del Rei, il ministro delle Politiche agricole si è detto già pronto a mettere a punto un decreto, che stando alle ultime notizie permetterebbe di sbloccare subito un miliardo di euro.