Statali, Dipendenti pubblici 2017: rinnovo contratti 2017 con nuove regole premi, permessi, congedi e aumenti stipendi

Sono giorni decisivi per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, se non altro perché la tensioni continua a salire. Le forze sociali chiedono al dicastero per la Funzione Pubblica un incontro che tarda ad arrivare mentre gli stessi esponenti della maggioranza, come vedremo a breve, punta ad allestire un pacchetto unico che comprenda le nuove regole su premi, permessi e congedi oltre all'aumento degli stipendi degli statali. I lavori per il rinnovo contrattuale vanno poi di pari passo con la definizione di un decreto di riforma del pubblico impiego, che arriverà a febbraio. La maggioranza non intende far cadere i termini per attuare la delega Madia sul lavoro pubblico, anche se sono ancora allo studio le modalità.

Malattie e permessi per i dipendenti pubblici, si cambia

Non ci sarà un tavolo specifico su malattie e permessi per i dipendenti pubblici ma il pacchetto rientrerà direttamente nella trattativa sui rinnovi contrattuali degli statali. Un riferimento comparirà anche nell'atto di indirizzo che il Ministero per la Funzione Pubblica sta preparando. Si ricomincia dal lavoro fatto all'Aran, la cui discussione si era concentrata soprattutto sulla possibilità di spacchettare la malattia in ore, in modo che il dipendente pubblico che deve allontanarsi per una visita specialistica o per un esame non salti l'intera giornata di lavoro. Quel che si può rivedere nei contratti è quello che i contratti precedenti hanno stabilito, quindi la legge resta fuori, è il caso della 104, che regola i permessi per le gravi disabilità. In questo campo il contratto può intervenire solo su aspetti marginali, come ad esempio le modalità di fruizione.

Arrivano voti e pagelle per gli statali

Ecco i nuovi garanti delle pagelle degli statali e a cui spetta di mettere il voto agli alti dirigenti pubblici. Il nome ufficiale è Organismi indipendenti di valutazione. L'obiettivo è far funzionare il sistema puntando su autonomia e professionalità. La prima novità è la creazione di un albo nazionale di chi si candida a fare l'esaminatore, con l'amministrazione di turno obbligata a pescare dall'elenco e non più libera di prendere dove vuole. Si moltiplicano i paletti per poter aspirare a diventare valutatore, dai divieti per chi ha ricevuto condanne o sanzioni disciplinari, ai titoli di studio necessari. La legge prevede che ogni amministrazione si doti di Organismi indipendenti di valutazione. I componenti vanno da uno a un massimo di tre. Le funzioni svolte sono diverse, tra le principali l'Oiv è chiamato a garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, propone all'organo di indirizzo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione dei premi, certifica l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

L’elenco sarà diviso in tre fasce, a cui corrispondono tre diversi gradi di valutatore tarati sulla carriera. Per farne parte occorre