Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 con la nomina di Tajani Presidente Comunità

La nomina di Antonio Tajani nuovo presidente del Parlamento comunitario, che, secondo quanto previsto, resterà in carica per due anni e mezzo con ruolo di coordinamento e controllo delle attività, potrebbe rivelarsi importante per la ripresa di lavori sulle novità per le pensioni, ma orientate verso cambiamenti decisamente più profondi, considerando la sua posizione meno rigida sulla questione della tenuta dei conti, che sono sempre stati particolarmente tenuti d’occhio dalla Comunità, motivo per il quale la stessa Comunità è sempre stata contraria all’attuazione delle novità per le pensioni di revisione dell’età pensionabile.

Richieste di novità per le pensioni alla Comunità e vantaggi

E forse arriverà il momento di modificare le pensioni così come richiesto finora: in questi lunghi mesi, si è sempre tentato di far capire alla Comunità come il nostro sistema pensionistico essendo il più rigido tra gli altri dei Paese comunitari, come riportato da diverse autorità e confermato dalle ultime notizie, meriterebbe di essere rivisto. E l’eventuale revisione sull’età di uscita dalla propria occupazione sarebbe piuttosto vantaggiosa anche per un contestuale rilancio di occupazione giovanile e produttività. Nel corso di questi mesi, diverse forze politiche, insieme al presidente dell’Istituto di Previdenza, hanno cercato di convincere la Comunità di questo vantaggio con novità per le pensioni, che sarebbe accompagnato dall’ulteriore vantaggio di riuscire, seppur nel lungo tempo, ad accumulare risparmi derivanti dalle penalità imposte dai sistemi di uscita prima a carico degli stessi lavoratori. Risparmi che poi verrebbero reimpiegati in momenti successivi per l’attuazione di ulteriori novità per le pensioni positive per tutti.

Le idee di Tajani sulle pensioni

Alla luce delle ultime notizie sulle sue idee sulle novità per le pensioni, tra totale abolizione delle attuali norme pensionistiche e taglio delle ricche pensioni degli alti esponenti istituzionali, Tajani potrebbe essere la persona giusta per avviare una strada di grande cambiamento per le pensioni nel nostro Paese, grazie alla volontà di rendere meno austere le politiche comunitarie ma anche a quella di rivedere un sistema al momento troppo rigido. C’è, inoltre, da considerare che, stando alle ultime e ultimissime notizie, proprio Tajani avrebbe già rinunciato ad una indennità di circa 13 mila euro al mese per tre anni, per una cifra complessiva di 468 mila euro, alla luce delle ultime notizie di grande difficoltà in cui sono costretti a vivere oggi la gran parte dei cittadini comunitari. Si tratta di una decisione che dimostra chiaramente la sua ferma posizione nel voler garantire uguaglianza sociale tra tutti, partendo dall’abolizione delle ricche pensioni, per arrivare a novità per le pensioni, ben più importanti delle attuali messe a punto di mini pensione e quota 41 limitate, per dare nuova spinta all’occupazione giovanile e cercare di eliminare quel conflitto generazionale che la fa da padrone nella nostra società proprio a causa delle attuali norme pensionistiche.