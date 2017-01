Concorsi pubblici 2017: sanità, forze dell'ordine, esercito, Agenzia nazionale Turismo, Gennaio-Febbraio 2017

Tra concorso pubblico per sanità, forze dell’ordine e non solo, sono diverse le possibilità di bandi a cui partecipare per questi mesi di gennaio e febbraio 2017. Vediamo quali sono le proposte disponibili.

Concorsi pubblici per la sanità aperti per gennaio-febbraio 2017

Sono diversi i concorsi pubblici banditi per questi mesi di gennaio e febbraio 2017 nell’ambito del mondo della sanità. Tra i diversi banditi, La Regione Valle D'Aosta ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per l'immissione a tempo indeterminato di 29 Operatori Socio Sanitari Cat. B e trattamento retributivo B2. Il candidato per poter partecipare al concorso deve possedere l'Attestato di Scuola Secondaria di I grado, titolo di OSS e la patente di guida B. Il bando è valido fino a giovedì 9 febbraio 2017 e per ulteriori informazioni si può consultare il sito www. regione.vda.it/amministrazione/concorsi/default_i.asp. In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati bandi di concorsi pubblici per Assistente Sociale e Operatore Socio Sanitario, e per altri profili professionali sanitari come OSS, Biologo e Tecnico di Laboratorio Biomedico. In particolare, l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano in Lombardia assume un Biotechnology Transfer Associate-(Bio Ass) in possesso della Laurea Specialistica in Biologia e un Tecnico di Laboratorio-(TL) Biomedico full time detentore della Laurea Triennale o Biologo-Biotecnologo con la Laurea Magistrale. L'Azienda Unità Sanitaria Locale della Città di Bologna in Emilia Romagna ha indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio per l'assegnazione del ruolo di Assistente Sociale in sistema di lavoro indipendente della durata di un anno. Il requisiti richiesto per partecipare a questo concorso è avere la Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali. la Fondazione Rippa Peracca autorizzata tramite l'ASL della Regione Piemonte ricerca 2 Operatori Socio Sanitari O.S.S. I curriculum vitae dei candidati possono essere inviati all'indirizzo email info @fondazionerippaperacca.it e mentre consultando il link fondazionerippaperacca. it/lavora-con-noi/ si potranno ottenere tutte le informazioni su modalità, requisiti e tempi di svolgimento dei suddetti concorsi.

Nuovo concorso pubblico per le forze dell’ordine Polizia di Stato ed esercito

Ci si prepara all’uscita del Bando Ufficiale per il Concorso Pubblico per il reclutamento di allievi agenti nella Polizia di Stato. Il nuovo concorso sarà aperto anche ai civili in possesso della sola licenza media. I requisiti per partecipare a questo concorso prevedono il possesso della licenza media; il possesso della cittadinanza; dei pieni diritti politici; un età non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni; l'idoneità culturale, fisica e attitudinale al servizio. I posti banditi dovrebbero essere mille ma si attende la pubblicazione del bando ufficiale. L'esercito ha bandito un uovo concorso per l'ammissione di 140 allievi al primo anno del 199esimo corso dell'Accademia Militare., La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata ancora fino al prossimo 9 febbraio. Per ulteriori informazioni e bando consultare il sito https://concorsi.difesa.it/ei/accademia/2017/Pagine/home.aspx.

Concorso pubblico 2017 per Agenzia nazionale Turismo

Entro venerdì 20 gennaio sarà ancora possibile presentare domanda di partecipazione al concorso per l'ingresso nell’Agenzia Nazionale del Turismo: sul sito web dell’Agenzia sono stati pubblicati 21 nuovi Bandi per la contestuale assunzione di 21 persone a tempo indeterminato impiegati nella sede di Roma, ma con possibilità di vari trasferimenti, seppur temporanei, nelle varie regioni italiane e inoltre in varie sedi Estere. I posti messi a concorso si possono consultare sul sito ufficiale dell'ENIT o su Gazzetta Ufficiale. I requisiti per partecipare al concorso sono: essere in possesso cittadinanza presso un qualsiasi stato Membro dell'Unione Europea; non avere impedimenti presso la Pubblica Amministrazione; non aver ricevuto condanne penali o colpose; conoscenza della lingua inglese; titolo di studio in base alle mansioni messe a concorso; godere dei diritti civili e politici; conoscenze informatiche di livello alto o almeno medio