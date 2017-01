Fifa 17 e Pes 2017: patch per correzioni errori e problemi e DLC per calciomercato invernale squadre aggiornate 2017 uscita

Tempo di aggiornamenti per Fifa 17 e Pes 2017, i due principali simulatori di calcio presenti nel mercato videoludico. Le novità vanno in due direzioni ben precise. Da una parte di ci sono le patch per la correzione di inevitabili problemi ed errori che stanno facendo la loro comparsa nell'esperienza di gioco per PC e per console da salotto. Dall'altra ci sono gli update delle squadre in seguito ai movimenti del calciomercato aggiornato. In entrambi i casi, l'appuntamento con il download è solo con il mese di febbraio, quando la sessione di acquisti e vendite di calciatori in questo mese di gennaio sarà definitivamente chiusa ovvero le rose saranno complete.

Dalle parti di Pes 2017, tra l'altro, è adesso possibile ottenere agenti top per 100 anziché per 250 monete myClub e dunque ingaggiare giocatori con una valutazione generale garantita di almeno 75. La possibilità è concessa fino a domani 19 gennaio. Da questa stagione c'è invece l'opportunità di ingaggiare sei leggende di Barcellona. Entrando nei dettagli, sono disponibili tramite Castolo i vari Ronaldo, Henry, Lineker, Larsson, Litmanen, Kluivert e Overmars; tramite Minanda ci sono Ronaldinho, Rivaldo, Xavi, Cocu, Luis Enrique, Riquelme, Hagi, Deco, Van Bommel, Davids, De Boer, Van Bronckhorst; con Stremer ecco Puyol, Sergi Barjuan, De Boer, Reiziger; infine con Ivarov c'è Vítor Baía.

Per quanto riguarda Fifa 17, invece, l'update in arriva si affianca a quello già rilasciato che ha già provveduto a correggere un bel po' di problemi. In particolare:

Apportate correzioni generali alle esultanze controllate dal giocatore. Apportate modifiche minori alla risposta dei passaggi quando la palla si trova in aria. Aumentate le probabilità di errore sui cross rasoterra (premi tre volte). Aumentata la tendenza della CPU ad attaccare direttamente. Migliorato il cambio di giocatore sui calci d'angolo e sulle punizioni. Migliorato il piazzamento dei portieri sui calci d'angolo. Migliorata la fisica della palla nei casi in cui le conclusioni respinte dal palo/traversa perdevano troppa velocità. Migliorata la logica per i contrasti di testa sui calci d'angolo. Migliorata la risposta generale dei tiri. Ora è possibile saltare le sequenze per i falli seguiti da proteste. Risolto il problema a causa del quale il giocatore controllava la palla invece di provare a spazzarla. Risolto il problema a causa del quale i giocatori a volte superavano la palla dopo aver eseguito una mossa abilità. Risolta la situazione nella quale il comando per annullare non rispondeva dopo aver richiesto di spazzare via la palla. Risolta la situazione rara nella quale i calci di rigore andavano avanti oltre il dovuto.

Altri cambiamenti hanno coinvolto l'aspetto grafico e più esattamente: