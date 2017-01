Statali, pubblici, docenti, dipendenti PA: rinnovo contratti, stipendi 2017 atteso. Nuova riunione domani giovedì decreti Madia

Non c'è solo la questione del rinnovo del contratto degli statali, docenti inclusi, a tenere alta l'attenzione sulla pubblica amministrazione italiana. Continuano infatti a tenere banco quei buchi nella riforma che si sono creati in seguito alla bocciatura dell'Alta Corte di alcuni passaggi chiave. E la prossima occasione per mettere mano ai decreti attuativi è quella di domani giovedì 19 gennaio con la Conferenza Stato-Regioni. Stando infatti alla Consulta, occorre l'accordo e non il semplice parere delle Regioni sui licenziamenti lampo per i furbetti del cartellino, sulla razionalizzazione delle partecipate e sul riordino della dirigenza medica e i licenziamenti lampo per i furbetti del cartellino.

Pubblico impiego: cosa c'è da correggere

Per il decreto ribattezzato furbetti del cartellino nel contesto della riforma della pubblica amministrazione, rimarranno i punti fermi del provvedimento: la sospensione in 48 ore del dipendente colto in flagranza e il licenziamento entro 30 giorni. Alcuni step intermedi della procedura potrebbero essere leggermente allungati. Il decreto che riforma il sistema di nomina dei direttori generali è quello sul quale ci sono i maggiori problemi di carattere politico. Potrebbe saltare la terna di nomi tra i quali i governatori devono scegliere, tornando alla piena discrezionalità. Anche sul decreto definito taglia-partecipate l'accordo con le Regioni sarebbe vicino. La soglia di fatturato sotto la quale le società vanno chiuse verrebbe alzata dagli attuali 500.000 a 700-800.000 euro. Sembra invece segnato il destino di altri due decreti attuativi della riforma Madia, quello sulla dirigenza pubblica e quello sulle partecipate. Per entrambi la delega è scaduta e le possibilità di recupero sono considerate scarse.

Il tutto mentre i debiti accumulati sono superiori a 83 miliardi di euro e, solo nell'ultimo anno, perdite per 962 milioni di euro. Danno lavoro a 237.000 persone, con una spesa complessiva per gli stipendi di 11 miliardi di euro. Il costo medio per dipendente è pari a 45.000 euro: record in Valle d'Aosta con 110.000 euro e livello minimo in Molise con appena 23.000 euro. Il record di impiegati di imprese pubbliche in Lombardia con 51.000 addetti, solo 405 in Basilicata. È questa la fotografia scattata dal Centro studi di Unimpresa su 4.217 aziende e organismi partecipati da regioni, province e comuni- su un totale di 7.181 realtà tra imprese ed enti della galassia pubblica - che hanno generato utili per meno di 3 miliardi di euro.

Rinnovo contratti statali, il punto

Si attende la riforma del pubblico impiego per sbloccare il contratto. E già in questa settimana il progetto potrebbe finire nelle mani delle forze sociali. Per ora sono pronti i punti base dell'intesa che prevedono un aumento medio mensile di 85 euro favorendo chi ha di meno. Importante: i 200.000 statali beneficiari del bonus di 80 euro non saranno penalizzati. Premi, salario accessorio e welfare integrativo sono invece affidati alla contrattazione e non per legge.