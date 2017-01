Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria con cumulo e ricongiunzioni. Calcolo, età, requisiti

Insieme alle ultime novità per le pensioni di ape social e volontaria e quota 41, le ultime notizie confermano che sono in vigore anche altri meccanismi che permettono già di anticipare la propria età pensionabile, come cumulo e ricongiunzione di tutti i propri contributi previdenziali, con relativi cambiamenti e modifiche che saranno in vigore da questo anno, come la cancellazione totale dei costi onerosi a carico delle ricongiunzioni.

Raggiungimento dei requisiti per prepensionamento con il cumulo

Il meccanismo di cumulo consente di andare in pensione prima, come ape e quota 41, permettendo a tutti i lavoratori di riunire i propri contributi previdenziali stati versati nelle diverse gestioni in maniera del tutto, e da sempre, gratuita e prevede il calcolo della pensione maturata presso ciascuna gestione secondo le sue norme. Per il calcolo della pensione finale bisogna sommano tutti i contributi versati nelle diverse gestioni (per esempio a inps lavoratori dipendenti, inps lavoratori autonomi, inps gestioni speciali, gestione separata, inpdap, casse professionisti) e rivalutati e moltiplicare la somma ottenuta per il coefficiente pensionistico in base all'età. Il risultato sarà quello dell’importo basato sui contributi effettivamente versati nel corso della propria vita lavorative e fino al momento del pensionamento. I requisiti per richiedere il cumulo sono: aver raggiunto almeno 60 anni d’età per le donne e 65 anni per gli uomini o 40 anni di contribuzione, o quota 96, cioè 61 anni di età e 35 anni di contributi. La richiesta di cumulo deve essere presentata poco prima del pensionamento all'ultimo ente pensionistico al quale si è iscritti, riportando gli altri enti previdenziali dove sono stati versati gli altri contributi.



Raggiungimento dei requisiti per prepensionamento con ricongiunzione

Addio agli onerosi costi che fino ad oggi hanno sempre gravato sulla ricongiunzione dei propri contributi previdenziali. Con l’approvazione del nuovo testo unico, sono stati, infatti, tutti i costi previsti dalla ricongiunzione che, al pari del cumulo, è diventata del tutto gratuita. Anche la ricongiunzione permette ai lavoratori che hanno versato contributi in diverse gestioni previdenziali di riunirli tutti in un'unica gestione, ciò significa che i lavoratori che hanno versato contributi in diverse gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse libero professionali, ad eccezione della gestione separata dell'Inps, possono chiedere la ricongiunzione in qualsiasi momento e la pensione finale sarà da considerarsi raggiunta solo nel momento in cui si maturano gli specifici requisiti richiesti da dall’ultima gestione cui i lavoratore stesso ha aderito.

Per quanto riguarda i requisiti necessari per la ricongiunzione, con particolare attenzione al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, i requisiti richiesti sono l'aver maturato periodi di contribuzione in almeno due delle seguenti gestioni pensionistiche: gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria, le cosiddette gestioni alternative come Inpdap Fondo Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, eccetera; o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti); aver maturato un periodo di iscrizione nel Fondo per lavoratori dipendenti ed un periodo di iscrizione in una gestione alternativa; aver maturato due periodi di iscrizione in due diverse gestioni alternative; aver maturato un periodo di iscrizione nel Fondo per i lavoratori dipendenti e un periodo di iscrizione in una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi; o, ancora, aver maturato un periodo di iscrizione in una gestione alternativa e un periodo di iscrizione in una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi. Le regole per la ricongiunzione di tutti i propri contributi previdenziali in fondi diversi da quello per lavoratori dipendenti sono le stesse, ma in tal caso, come confermano le ultime notizie, il lavoratore può chiedere la ricongiunzione solo presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda o la gestione, diversa da quella di iscrizione, dove ha versato contributi per almeno otto anni consecutivi. I lavoratori autonomi che vogliono chiedere la ricongiunzione di tutti i propri contributi previdenziali presso un fondo diverso da quello di appartenenza, al momento della domanda, devono aver accumulato un periodo di contribuzione di almeno cinque anni.