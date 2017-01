Offerte di Lavoro della settimana e concorsi pubblici Polizia di Stato, Ata, Servizio Civile, Marina, Gennaio-Febbraio 2017

Sono diverse le offerte di lavoro disponibili per questa settimana e i concorsi pubblici per cui sono stati già pubblicati i relativi bandi di concorso. Vediamo quali sono le novità disponibili.

Nuove offerte di lavoro Apple e Ferrovie dello Stato

Apple da questa settimana assume nuovo personale in tutto il territorio italiano dove ci sono gli Apple Store, da Milano a Roma, Torino, Napoli, e le posizioni richieste sono: Apple Store Leader Program, Business Leader, Business Manager, Specialista Business, Creative, Esperto, Genius, Specialista magazzino, Manager, Market Leader, Solution Engineer, Specialista, Store Leader, Specialista Assistenza e Senior Manager. Per candidarsi bisogna entrare sul sito web Apple dedicato alle offerte di lavoro, scegliere la posizione che interessa ed effettuare il Login con Apple ID per accedere all’area da dove inviare il curriculum. ricerca profili professionali Laureati in Ingegneria Civile, da immettere nei criteri di Building Management presso la sede di #Lavoro di Napoli in Campania. Ecco tutti i dettagli di tale selezione. Ferrovie dello Stato, invece, assume con un contratto di lavoro a tempo indeterminato Laureati in Ingegneria Civile. I requisiti per presentare la propria candidatura richiedono: laurea Magistrale in Ingegneria Civile con un punteggio minimo equivalente a 100/110; abilitazione ai titoli di Direttore Lavori; esperienza maturata in cantieri edili e/o nella direzione e cura degli immobili; padronanza della lingua inglese e conoscenze informatiche. Per presentare la propria candidatura bisogna accedere al sito web Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nell'area Lavora con noi, entro martedì 24 gennaio 2017.

Concorso pubblico 2017 Polizia di Stato

Attesa la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del bando per il nuovo concorso pubblico per l'accesso alla Polizia di Stato, per cui saranno disponibili mille posti. Il nuovo concorso, per la prima volta, sarà aperto non solo al personale VFP ma anche ai civili. Per partecipare al concorso i candidati devono avere licenza media, essere cittadini italiani, e avere idoneità psico-fisica e attitudinale, un’età non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni, godimento dei diritti civili e politici, non aver ricevuto condanne colpose o penali, non essere stati espulsi dalle Forze Armate. Via libera al bando anche per 1.400 nella Polizia Penitenziaria. di cui 600 saranno destinati a nuovi posti di lavoro e 800 saranno assunti dalle graduatorie già esistenti. Il concorso sarà valido per il 50% a civili e per l'altro 50% ai volontari VFP. I requisiti per la partecipazione al concorso prevedono titolo di studio di licenza media, possesso della cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio, età compresa tra i 18 e i 30 anni, non aver ricevuto condanne penali; non essere stati espulsi dalle Forze Armate. Il concorso si svolgerà in tre diverse prove: la prima di cultura generale; la seconda sarà una prova fisica; la terza, test attitudinali.

Concorso pubblico 2017 ATA

Sono, invece, più di 10.000 le assunzioni previste del personale ATA, il cui bando di concorso è atteso per febbraio 2017. Il personale ATA comprende bidelli, cuochi, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici, addetti alle aziende agrari, infermieri, guardarobieri. I candidati saranno suddivisi in tre fasce: la prima fascia include i candidati delle graduatorie provinciali permanenti, alle quali si accede solo dopo svolto almeno 24 mesi di servizio; la seconda, i candidati presenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; e la terza fascia, per i candidati che hanno fatto domanda di inserimento a seguito del decreto ministeriale con validità triennale. Il bando di concorso per il personale ATA di prima fascia sarà rivolto ai lavoratori che hanno già prestato servizio all’interno delle scuole per almeno 24 mesi.

Concorso pubblico 2017 Servizio civile

Sono, invece, 1050 i posti da volontari banditi con il concorso pubblico per il Servizio Civile Nazionale. Il bando è disponibile in Gazzetta Ufficiale. I requisiti richiesta per la partecipazione a questo bando di concorso prevedono: essere in possesso della cittadinanza italiana o straniera; avere un'età compresa tra i 18 e i 28 anni; non avere alcuna condanna; non aver già prestato servizio civile nazionale, non averlo interrottoprima della scadenza, non avere rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita in cosa con l'ente che organizza il servizio civile e non aver avuto rapporti di tal genere superiori ai tre mesi nell'ultimo anno.

Concorso pubblico per la Marina Militare di febbraio 2017

Entro il prossimo 2 febbraio si può presentare domanda per il bando di concorso per le Marina Militare per il ruolo di sottotenente di vascello (ufficiale della Marina Militare, secondo grado degli ufficiali inferiori della Marina Militare che corrisponde al grado di Tenente per l’Esercito Militare). 21 in tutto i ruoli aperti per questo concorso, 3 Sottotenenti di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, 9 Sottotenenti di vascello del Corpo delle capitanerie di porto, e 9 Sottotenenti di vascello del Corpo del genio della Marina. In requisiti di partecipazione a questo concorso prevedono il possesso di titoli di studio come LMG/01 classe delle lauree magistrali in giurisprudenza; specialità infrastrutturale, LM-4 classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 classe delle lauree magistrali in ingegneria civile, LM-24 classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza, LM-35 classe delle lauree magistrali in ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale e possesso dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di architetto; o pianificatore territoriale; o ingegnere civile; o ingegnere ambientale; LM-41 classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia e possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo. Possono presentare la candidatura solo coloro che non hanno superato il 32esimo anno di età se non appartenenti alle predette categorie; il 34esimo anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell’Arma dei carabinieri; e il 40esimo anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina militare o dell’Aeronautica militare che hanno completato un anno di servizio in tale posizione o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento.