Partite Serie A sabato e domenica da vedere in streaming 21-22 Gennaio 2017

In Paese dove il Dio Pallone riesce a mobilitare ogni volta centinaia di migliaia di tifosi è pronto a celebrare, anche in questo fine settimana, il rito collettivo che si svolge nelle cattedrali degli stadi di tutta Italia. Gli occhi di appassionati e tifosi saranno puntati sulle partite di Serie A di sabato e domenica 21-22 Gennaio 2017.

C’è chi si recherà direttamente nel proprio tempio di riferimento, chi, invece, preferirà godersi lo spettacolo dal comodo divano di casa propria avendo sottoscritto l’abbonamento e chi invece, per le ragioni più disparate, si organizzerà per vedere in streaming gratis sui siti web le sfide del massimo campionato italiano.

Giornata che presenta un menù ricco a partire dall’appetitoso anticipo del sabato sera Milan-Napoli e poi, a seguire, dall’aperitivo altrettanto gustoso di domenica all’ora di pranzo con Juventus-Lazio. Partite che potrebbero ulteriormente aggiornare, rendendola finalmente appassionante dopo il dominio bianconero della prima fase di campionati, la lotta per il titolo.

Serie A chi gioca sabato

Se Milan-Napoli rappresenta certamente la sfida più interessante della Serie A tra quelle di chi gioca sabato per la sua storia ricca di fascino che, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, coincideva con la sfida scudetto per eccellenza, Chievo-Fiorentina che si disputerà alle 18.00 al Bentegodi di Verona, rappresenta una degna anteprima.

I Viola dovranno dare continuità alla vittoria ottenuta in casa contro i campioni in carica della Juventus per provare finalmente a dare un segnale di riscossa dopo una prima parte di stagione vissuta in maniera precaria su un’altalena. Avversaria di turno il Chievo di Maran che vuole finalmente tornare a gioire dopo le pene di queste ultime settimane.

Il big match di San Siro si presenta invece da solo. Il Milan deve vincere per sperare poi di scavalcare in classifica proprio gli azzurri, distanti ora quattro lunghezze, sfruttando il recupero della gara con il Bologna. Ma proprio gli azzurri, che sono in serie positiva da nove giornate in campionato, non possono sbagliare proprio ora che la Juve sembra accusare un po’ di stanchezza.

Partite campionato chi gioca domenica

Juve che sarà impegnata nella difficile sfida alla Lazio, senza dubbio la più interessante tra le partite di campionato di chi gioca domenica. La banda Allegri dovrà riscattare la sconfitta con la Fiorentina contro la Lazio di Simone Inzaghi che sta viaggiando a pieno ritmo ed è in corsa per la conquista di un posto Champions.

Match facile, almeno sulla carta, per l’Inter che affronta il Palermo al Barbera. Spettacolo previsto invece a Bergamo dove l’Atalanta affronta la Sampdoria di Giampaolo, vista la tendenza delle due squadre a offrire un calcio gradevole anche dal punto di vista estetico. Ultima chiamata per il Pescara con il Sassuolo. Gli uomini di Oddo devono vincere per sperare ancora nella salvezza.

Mentre la Roma ospiterà il grintoso Cagliari. Un ostacolo difficile, ma tutto sommato abbordabile. Le altre partite sono Bologna-Torino, Udinese-Empoli e Genoa-Crotone.

Vedere in streaming le partite

Per quelli che vorranno vedere in streaming le partite c’è la possibilità di usufruire di siti gratuiti e legali che potrebbero trasmetterle. Tra quelli più sicuri e che con più probabilità trasmetteranno le partite segnaliamo Rtl, Sky Austria, Orf, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Sky Deutschland, La2. Sky Go e Mediaset Play restano le alternative più valide per chi possiede l’abbonamento. Al contrario per chi non ce l’ha è in campo l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni.

Ecco il quadro completo della giornata di campionato che va in scena questo fine settimana

Sabato 21gennaio

Chievo-Fiorentina (ore 18.00) Milan-Napoli (ore 20.45)

Domenica 22 gennaio