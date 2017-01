Milan-Napoli streaming

I tempi di quel Milan-Napoli, quando a cavallo degli anni ’80-’90 rossoneri e azzurri si scontravano in sfide epiche, molto spesso valide per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia, sembrano lontani. Eppure le magie di Maradona, Van Basten, Careca, Gullit e via dicendo, conferiscono a questa partita un’aurea di sacralità. Di eternità.

E ricordano a tutti la meravigliosa possibilità, offerta non solo ai tifosi, di assistere allo spettacolo calcistico più bello del mondo. Questa era la Serie A di quegli anni. Una vetrina dove i più forti calciatori di ogni angolo del mondo, giocavano in Italia. Il più forte in assoluto, il Dio del Calcio, Diego Armando Maradona, recentemente celebrato dalla città che continua ad invocarne il nome come ai tempi degli scudetti e delle coppe, ha dimorato, per anni, proprio a Napoli.

Insomma, Milan-Napoli rappresenta una delle classiche più importanti del campionato di Serie A. Un evento imperdibile. Che può essere seguito in streaming anche da chi non ha un abbonamento alla tv a pagamento.

Milan Napoli assenze pesanti per Montella

Milan Napoli non sarà certo una partita semplice per nessuna delle due squadre. Montella, però, dovrà far fronte ad assenze pesanti. La partita contro il Torino, pareggiata per due a due dopo che i granata si erano portati avanti di due reti, ha lasciato strascichi importanti nella rosa dei rossoneri. I due squalificati, Romagnoli e Locatelli rappresentano anche le giovani rivelazioni che stanno disputando un campionato davvero super contribuendo in maniera determinante all’ottima stagione che il Diavolo sta conducendo sotto la guida del tecnico campano.

Che dovrà fare di necessità virtù e disegnare il centrocampo e la difesa tenendo conto di queste due assenze davvero importanti. Anche De Sciglio, Antonelli e Poli potrebbero non recuperare in tempo per essere presenti alla sfida perché non sono ancora al top della condizione e difficilmente potranno essere utilizzati, come d’altra parte Mati Fernandez ancora infortunato e capitan Montolivo, di cui si sono perse le tracce nell’infermeria rossonera. Milan che, di conseguenza schiererà probabilmente il giovane Calabria in difesa e un centrocampo a tre in cui agiranno Pasalic, Bertolacci e Kucka. Tridente d’attacco standard con Suso, Bacca e Bonaventura.

Streaming Milan Napoli, Pavoletti dalla panchina

Milan-Napoli, come detto, sarà visibile anche in streaming, e tra poco daremo qualche utile suggerimento per utilizzare i siti migliori, più sicuri e legali. Anche Maurizio Sarri dovrà fare i conti con qualche problema in difesa vista l’assenza di Koulibaly e Ghoulam impegnati in Coppa d’Africa. Ma le gerarchie sono abbastanza chiare e delineate, visto che a fare compagnia ad Albiol al centro della retroguardia sarà ancora una volta Chiriches e sulla sinistra Strinic proverà a non far rimpiangere Ghoulam.

Per il resto il tecnico toscano proverà molto probabilmente a schierare un centrocampo abbastanza offensivo con Jorginho, Hamsik e Zielinski, mentre in avanti Mertens sarà spalleggiato dal solito inesauribile Callejon e da quell’Insigne che sta facendo preoccupare i propri tifosi perché non riesce ad accordarsi con la società sul rinnovo del contratto. Pavoletti partirà invece dalla panchina.

Come vedere Milan-Napoli in streaming

Ed eccoci giunti a svelarvi qualche segreto utile a conoscere come vedere Milan-Napoli in streaming. Esistono alcuni siti, per lo più stranieri, che potrebbero trasmettere la partita in streaming gratis. Siti sicuri e anche legali visto che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato di Serie A come Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2, Rtl, Orf, Czech TV, Sky Austria. Oppure, per quelli che hanno l’abbonamento resta in piedi la possibilità di usufruire delle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium rispettivamente Sky Go e Mediaset Play. Chi invece un abbonamento non ce l’ha può valutare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv.