Statali, dipendenti pubblici 2017: nuove 800 assunzioni da graduatorie. Poi concorsi pubblici 2017

Si prevede un 2017 ricco di novità sotto il profilo della pubblica amministrazione poiché sono in ballo nuove assunzioni e la stabilizzazione del personale. Non solo, ma tra le scadenze più urgenti ci sono la definizione dei nuovi decreti attuativi sulla razionalizzazione delle partecipate, sul riordino della dirigenza medica e sui licenziamenti lampo per i furbetti del cartellino ovvero quelli bocciati dall'Alta Corte, e il via libera definitivo al rinnovo del contratto degli statali. Rispetto a quest'ultimo punto, di certo c'è solo la piattaforma base che prevede un aumento medio di 85 euro, ma modi e soprattutto tempi sono ancora da chiarire.

Dipendenti pubblici: assunzioni e stabilizzazioni

I punti di riferimento per chiarire le prospettive su assunzioni e stabilizzazioni dei dipendenti pubblici sono il relativo decreto sottoscritto dal ministro per la Funzione Pubblica e il Milleproroghe che ha fissato come il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 sia prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere essere concesse entro il 31 dicembre 2017. Di fatto si procederà per gradi, a iniziare dalle 800 assunzioni dalle graduatorie in corso per poi procedere con nuovi concorsi di cui, precisiamo subito, non ci sono date ufficiali ma solo l'indicazione delle disponibilità per questo 2017.

Si va comunque dai 738 posti all'Agenzia delle entrate (465 funzionari Area terza F1, 244 funzionari e assistenti con varie qualifiche, 29 dirigenti) ai 24 posti alla Corte dei conti (22 funzionari amministrativi e 2 dirigenti), dai 5 posti al Consiglio di Stato (3 funzionari e 2 assistenti) ai 32 al Ministero degli Interni, tutti per ricoprire il ruolo di prefetto aggiunto.

Statali: le altre novità

Non si tratta appunto delle ultime novità per gli statali, al netto delle ultime notizie relative al contratto. Di ufficiale ci sono anche: