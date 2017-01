Partite streaming Milan, Lazio, Napoli, Inter, Juventus, Roma per vedere live gratis diretta

Tempo di andare alla ricerca dei modi per vedere in streaming un altro fine settimana di calcio. Al pari di quanto è successo negli scorsi weekend, il numero delle opportunità non è affatto diminuito. Anzi, continuano a essere tante e in aumento le strade percorribili. Di più: per chi decide di percorrere le strade del live streaming a pagamento attraverso i canali ufficiali italiani, comunque slegate da forme di abbonamento, le offerte vengoo variate con una buona frequenza. Soprattutto nel caso delle grandi squadre ovvero Milan, Lazio, Napoli, Inter, Juventus, Roma, le occasioni per vedere la partita in diretta live possono essere colte con maggiore facilità. E in fin dei conti non serve altro che scegliere quella più adatta, anche alla di alcune limitazioni che caratterizzano parte delle soluzioni.

Partite in streaming gratis con i siti web dei canali satellitari

Nuove possibilità arrivano dai siti dei canali satellitari che hanno acquistato i diritti televisivi delle gare della Serie A. Va ricordato come i tribunali dei vari Paesi coinvolti non sono stati tutto dello stesso parere per quanto riguarda la liceità di questa modalità. E poi, non tutti i canali satellitare sono dotati della tecnologia per la diretta live sulle rispettive piattaforme. A ogni modo è possibile fare un tentativo in Germania con ZDF, Ungheria con Magyar Televízió, Ungheria con Magyar Televízió, Costa Rica con Teletica, Danimarca con MTG, Cipro con CyBC, Ecuador con RTS, Irlanda con RTÉ e TV3, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Finlandia con Yle, Francia con D8, Georgia con GPB, Grecia con ERT, Guatemala con TV Azteca, Croazia con HRT, Honduras con TVC, Indonesia con RCTI.

Streaming Milan, Lazio, Napoli, Inter, Juventus, Roma con Premium e Sky

Ovviamente lo streaming degli incontri di Milan, Lazio, Napoli, Inter, Juventus, Roma passa da Premium e Sky che hanno fatto loro i diritti anche per questa stagione. E allora, la prima propone la strada di Premium Play, anche da Mac, smart TV, decoder, Xbox, Chromecast e smart cam. Sky mette a disposizione la piattaforma web Now TV con cui non è necessario stipulare alcun abbonamento e il servizio può essere utilizzato anche per una sola partita. In aggiunta c'è l'app Sky Go, gratuitamente scaricabile e installabile sul proprio terminale, ma riservata solo a chi ha sottoscritto un contratto con il canale satellitare.

Vogliamo ricordare anche l'app Serie A Tim, anche è riservata ai soli clienti Tim. Il costo di un solo match da vedere in streaming su iPhone e iPad, smartphone e tablet Android e Windows 10 Mobile, è di 1,99 euro, a cui aggiungere 9,99 euro per l'attivazione annuale. Il prezzo di tre sfide in contemporanea di Serie A è di 3,99 euro.

Streaming live con i bookmaker

A chiudere il pacchetto delle possibilità dello streaming su smartphone, tablet, PC o Mac, indichiamo i siti di bookmaker, ma occorre mettere in conto che questa possibilità è quasi sempre riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online.