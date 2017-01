Milan Napoli streaming. Dove trovare i siti web migliori per vedere

A differenza di quanto accadeva negli scorsi anni, questa volta Milan Napoli è una partita realmente interessante da vedere in streaming. I rossoneri hanno guadagnato gioco e fiducia in loro stessi, ma soprattutto hanno scalato posizioni in classifica e si trovano adesso a ridossi dei primissimi posti. Anche gli azzurri vanno a gonfie vere e grazie a qualche passo falso di troppo della capolista si trovano adesso nelle condizioni di poter puntare al primo posto. Insomma, questa di Milan Napoli è una gara su cui il tasso di attenzione è in costante crescita. E per vederla ci sono diverse possibilità, sicuramente in numero maggiore rispetto al recente passato, in cui non si poteva andare al di là della classifica doppia opportunità concessa dai titolari ufficiali alla trasmissione delle immagini.

Milan Napoli streaming su siti dei canali satellitari

E allora ecco che una interessante occasione per lo streaming di Milan Napoli è quello con i siti delle emittenti satellitari straniere che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi della Serie A per la proposizione delle immagini. Tutto così semplice? Solo fino a un certo punto, considerando che non proprio tutti propongono in live streaming anche per via dei soliti blocchi geografici che impedisco la diretta live via web al di fuori dei confini nazionali. In ogni caso, tra i tanti esempi ci sono quelli dei paesi El Salvador con TCS, Germania con ZDF, Honduras con TVC, Guatemala con TV Azteca, Ungheria con Magyar Televízió, Finlandia con Yle, Francia con D8, Estonia con TV6, Georgia con GPB, Grecia con ERT.

Partite in streaming con i bookmaker

La novità di questi ultimi tempi che si può sfruttare per vedere in diretta streaming Milan Napoli è quella che passa dai siti di bookmaker. Le principali agenzie operanti in Italia propongono le immagini sulle piattaforme web, anche se con una serie di limiti. Come quella relativa al carnet ristretto delle gare trasmesse. Senza dimenticare che questa opportunità è generalmente riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. In ogni caso è opzione aggiunta per lo streaming dei match della Serie A, compreso l'imminente Milan Napoli.

Live streaming Milan Napoli con Now TV

Ovviamente è sempre in pista la possibilità di vedere Milan Napoli in live streaming con i canali ufficiali. Tra le varie opportunità, ne segnaliamo una per non abbonati ovvero Now TV di Sky, piattaforma web per la diretta live delle gare della Serie A. La sola Milan Napoli costa 9,99 euro, ma vale la pensa segnalare come tra le promozioni in vigore ci sia quella di un giorno di accesso a tutto lo Sport e al Calcio a 9,99 euro ovvero 14,99 nel caso di una settimana o 29,99 euro di un mese. Diverso è invece il caso di Sky Go: l'app è scaricabile da tutti, ma il suo utilizzo è legato alla sottoscrizione di un contratto con il canale satellitare. Di fatto è la stessa cosa Premium Play di Mediaset: semaforo verde alla visione on demand e in live streaming dei match del campionato italiano della Serie A.