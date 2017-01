Chievo Fiorentina streaming

Umori opposti tra Chievo e Fiorentina che apriranno, nell’anticipo del sabato pomeriggio, fischio di inizio per le 18.00, che si disputerà allo stadio Bentegodi di Verona, la ventunesima giornata di questo campionato di Serie A. I gialloblù di Maran si sono avvitati in una spirale negativa di tre sconfitte consecutive. Il tecnico trentino, già furioso dopo le sconfitte contro l’Atalanta in casa e l’Inter nel match di San Siro alle quali bisogna aggiungere quella maturata in Coppa Italia proprio contro la Fiorentina, non è disposto a tollerare altri passi falsi della sua squadra.

I Viola, invece, reduci dall’impresa con la Juventus battuta sul proprio terreno di gioco grazie alle reti di Kalinic e Badelj, potrebbero approfittare dall’entusiasmo scatenato da quel successo per allungare la striscia positiva e provare finalmente a dare un senso a una stagione fino a questo punto per molti versi deludente ed anonima. Chievo Fiorentina potrà essere seguita anche in streaming su siti web che offrono la possibilità di avere una buona qualità audio e video, un ottimo grado di sicurezza e anche la piena legalità in quanto hanno acquistato i diritti del campionato italiano di calcio all’estero.

Chievo Fiorentina soliti problemi per Maran

Il tecnico trentino non può ritenersi soddisfatto della sua squadra per le ultime prestazioni. Il Chievo, tra campionato e Coppa Italia ha subito tre sconfitte consecutive. Atalanta, Fiorentina ed Inter hanno messo a nudo le difficoltà, soprattutto di tenuta mentale, che stanno rovinando l’ottimo avvio di stagione dei clivensi. E probabilmente anche la mancanza di stimoli, con la lotta per la retrocessione che ormai sembra già essere decisa a gennaio e le posizioni utili a conquistare l’Europa occupate da formazioni che difficilmente accuseranno un calo da qui alla fine del campionato, sta giocando un brutto scherzo a una squadra che era partita a razzo.

In vista di Chievo Fiorentina soliti problemi per Maran che dovrà fare a meno di alcuni uomini molto importanti per lo scacchiere gialloblù, come Cacciatore ed Hetemaj. A questi bisogna aggiungere Radovanovic e Spolli, che probabilmente saranno costretti a dare forfait. Il tecnico trentino sta pensando quindi di affidarsi alla coppia d’attacco formata da Pellissier e Meggiorini, ormai più che collaudata, per provare a scardinare la difesa della Fiorentina. Bastien sembra aver convinto il tecnico e probabilmente occuperà la sua posizione a centrocampo fin dal primo minuto.

Streaming Chievo Fiorentina Viola senza Kalinic

L’eroe di Firenze, il calciatore che più degli altri ha rapito il cuore dei suoi tifosi a suon di gol e prestazioni sta diventando forse il principale problema in riva all’Arno. Le sirene cinesi sono sempre più insistenti e l’attaccante croato sembra deciso a cedere alle lusinghe asiatiche e lasciare Firenze. Quella contro la Juventus potrebbe quindi anche essere stata la sua ultima partita con la maglia della Fiorentina.

Viola senza Kalinic a Verona dunque, visto che il croato è stato squalificato dal giudice sportivo e non potrà scendere dunque in campo in Chievo Fiorentina, una partita che sarà trasmessa anche in streaming. Al suo posto con ogni probabilità ci sarà Ilicic come unica punta, sostenuto da Bernardeschi e Chiesa che sta davvero convincendo tutti con prestazioni al di sopra della media.

Come vedere Chievo Fiorentina in streaming

Ed eccoci giunti a svelarvi qualche segreto utile a scoprire come vedere Chievo Fiorentina in streaming. Esistono alcuni siti, per lo più stranieri, che potrebbero trasmettere la partita in streaming gratis. Siti sicuri e anche legali visto che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato di Serie A come Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2, Rtl, Orf, Czech TV, Sky Austria. Oppure, per quelli che hanno l’abbonamento resta in piedi la possibilità di usufruire delle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium rispettivamente Sky Go e Mediaset Play. Chi invece un abbonamento non ce l’ha può valutare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv.